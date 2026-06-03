[단독] 중랑구서 만취 벤츠 운전자 연쇄 추돌 후 도주…SUV 전복
피의자 음주 전과
서울 중랑구 면목동에서 만취 상태로 운전하던 60대 남성이 연쇄 추돌 사고를 낸 뒤 도주를 시도하다 경찰에 붙잡혔다.
3일 서울 중랑경찰서에 따르면 이날 오전 1시13분쯤 중랑구 면목동 동일로 인근에서 60대 남성 A씨가 음주 상태로 벤츠 승용차를 몰다 전봇대와 가드레일을 들이받았다. A씨의 혈중알코올농도는 0.08% 이상으로 면허취소 수준의 만취 상태였던 것으로 조사됐다.
A씨는 사고 직후 현장을 벗어나려다 오토바이와 택시, SUV 차량도 잇달아 들이받았다. 이 사고로 SUV 차량이 전복됐으며 가드레일이 심하게 파손됐다. A씨의 벤츠 차량이 반파되면서 도로에 기름이 누출돼 구청에서 조치에 나서기도 했다. 피해자 3명은 모두 경상을 입은 것으로 파악됐다.
A씨에게는 과거 음주운전 전력이 있는 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 상대로 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의로 수사하고 있다. 또 피해자 진단서 등을 토대로 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의 적용을 검토할 방침이다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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