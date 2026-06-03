시사 전체기사 [속보] 민주 11곳·국힘 1곳 승리, 경합 4곳…방송 3사 출구조사 입력:2026-06-03 18:16 수정:2026-06-03 18:19 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 2 이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 3 ‘투표용지 노출’ 李 겨냥?…장동혁 “투표해보니 도장 잘 찍혀” 4 李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표했나요?” 5 [속보] 오후 5시 투표율 57.4%…4년 전보다 9.8.%p↑ 해당분야별 기사 더보기 1 젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연 2 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 3 다주택 팔고 ETF 사더니… 이찬진 금감원장 ‘잭팟’ 예상 4 ‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락 5 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 해당분야별 기사 더보기 1 김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸” 2 여고생 살해 장윤기, 성폭행 목적 범행 사실 추가로 드러나 3 지창욱, 수십억대 세금 추징 인정…“고의적 탈루 아냐” 4 “대통령도 이렇게 했잖아”…40대 투표용지 보여주려고 소동 5 “내 동생 괴롭혀서”… 버스서 10대가 10대 흉기로 찔러 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 이란 “미군 기지 공격”…美 “이란 공격 실패” 2 ‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구 3 [속보] 미군 “경고 무시 이란행 유조선, 미사일로 무력화” 4 한밤중 뉴욕 맨홀에서 무슨 일?…정체불명 사람들이 ‘들락날락’ 5 “나도 할래”…열차 지붕 올라타는 ‘지하철 서핑’ 美서 확산 해당분야별 기사 더보기 1 충주맨·오픈AI·국중박… 6·3 개표방송 ‘신기술·볼거리’ 총동원 2 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 3 ‘미쓰홍’부터 ‘멋진 신세계’까지…상반기 화제작 만든 ‘이 제작사’ 4 강동원 “진짜 아이돌 데뷔한 느낌…코미디 연기 쾌감 있죠” 5 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 천재 화가 김홍도가 그린 조선… 풍속도첩 보러 대기줄도 3 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 4 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 5 이귀란 피아노 독주회, 윤수정 피아노 독주회 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 부산북갑 한동훈 48.1%·하정우 37.6%…JTBC 예측조사 조갑제 “한동훈 당선되면 보수의 챔피언 될 것” 李 ‘검찰 사과·취소’ 발언에…“뭘 사과하고 취소하란 건가” 부글대는 검찰 “시장님 당선 축하드립니다” 선거 전날 태백시청 전광판 문구 논란 이 대통령 “한국 집값 너무 비싸…투기 공화국 탈출해야” 코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여 구속유지 김세의…‘총포소지·강용석 모욕’ 혐의 항소심 벌금형 [단독] 방송인 출신 전직 서울시의원, 수억원대 사기 혐의로 검찰 송치 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요