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[속보] 민주 11곳·국힘 1곳 승리, 경합 4곳…방송 3사 출구조사

입력:2026-06-03 18:16
수정:2026-06-03 18:19
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송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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