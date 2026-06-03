李대통령이 경찰에 보낸 피자 50판…무슨 일?

李대통령이 경찰에 보낸 피자 50판…무슨 일?
이재명 대통령이 이른바 ‘정부 달러 강제 매각설’ 허위 글 유포 사건을 수사 중인 경찰에 피자 50판을 보내 격려한 것으로 파악됐다.
3일 경기남부경찰청 등에 따르면 이 대통령은 전날 오후 청와대 국민안전비서관을 통해 경기남부경찰청 사이버수사과에 피자를 전달했다. 피자는 정부가 개인과 기업의 외화를 강제로 매각하게 할 것이라는 허위 주장 유포 사건을 수사하는 경찰관들을 격려하기 위한 취지로 알려졌다.
지난 4월 온라인 커뮤니티와 블로그 등에는 중동 전쟁 장기화에 따른 위기 대응 차원에서 정부가 긴급재정경제명령을 발동해 개인이나 기업이 보유한 외화를 강제로 처분하도록 할 것이라는 내용의 글이 확산됐다.
이에 재정경제부는 해당 주장에 대해 “전혀 논의된 바 없는 명백한 가짜뉴스”라고 반박했다. 이후 최초 유포자와 적극 가담자 등을 전기통신기본법 위반 등 혐의로 경기남부경찰청에 고발했다.
경찰은 수사를 통해 현재까지 14개 계정과 관련자 10명을 특정했다. 이 가운데 6명은 조사를 마쳤고, 군인 1명은 군경찰로 사건을 넘겼다. 나머지 3명에 대해서는 조사를 진행할 예정이다.
수사 대상은 허위 사실이라는 점을 알면서도 관련 글을 작성하거나 퍼뜨린 이들로 파악됐다.
이 대통령은 앞서 SNS를 통해 “고의적 허위 사실을 유포해 사회 혼란과 경제 피해를 야기하는 행위는 반드시 엄단해야 한다”고 밝힌 바 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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