[속보] “민주 10곳·국힘 1곳 승리, 경합 5곳”…JTBC 예측조사

JTBC는 이날 오후 6시 투표 종료와 함께 이 같은 조사 결과를 보도했다.

서울시장의 경우 더불어민주당 정원오 후보가 53.5%의 지지를 얻어 국민의힘 오세훈 후보(42.9%)를

부산시장은 민주당 전재수 후보가 53.9%, 국민의힘 박형준 후보가 44.4%를 득표할 것으로 집계됐다.

국회의원 재보궐선거는 부산 북갑에서 무소속 한동훈 후보가 48.1%, 민주당 하정우 후보는 37.6% 득표할 것으로 예상됐다.

경기 평택을은 민주당 김용남 후보 34.2%, 조국혁신당 조국 후보 31.6%로 전망됐다.