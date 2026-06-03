[속보] “민주 10곳·국힘 1곳 승리, 경합 5곳”…JTBC 예측조사
JTBC 예측조사 결과 6·3 지방선거 광역단체장 선거에서 더불어민주당은 서울을 비롯한 10곳, 국민의힘은 경북 1곳에서 각각 승리할 것으로 전망됐다. 대구·충남·충북·전북·경남 등 5곳은 접전을 벌일 것으로 예상됐다.
JTBC는 이날 오후 6시 투표 종료와 함께 이 같은 조사 결과를 보도했다.
서울시장의 경우 더불어민주당 정원오 후보가 53.5%의 지지를 얻어 국민의힘 오세훈 후보(42.9%)를 10.6% 포인트 앞설 것으로 예측됐다.
부산시장은 민주당 전재수 후보가 53.9%, 국민의힘 박형준 후보가 44.4%를 득표할 것으로 집계됐다.
국회의원 재보궐선거는 부산 북갑에서 무소속 한동훈 후보가 48.1%, 민주당 하정우 후보는 37.6% 득표할 것으로 예상됐다.
경기 평택을은 민주당 김용남 후보 34.2%, 조국혁신당 조국 후보 31.6%로 전망됐다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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