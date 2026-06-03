안전 예산 영업이익 0.2%, 전담 임원은 0명… K방산 ‘대표주자’의 이면
한화에어로 “안전 관련 예산 집행 실적은 총 2470억원” 설명
지난 1일 폭발 사고로 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스의 안전보건 예산이 영업이익 대비 0.2%에 불과한 것으로 나타났다. 안전 총괄 임원도 ‘0명’인 것으로 파악됐다. ‘K-방산’이 사상 최대 실적을 갈아치우며 질주하고 있지만, 정작 현장 안전 관리 체계는 성장 속도를 따라가지 못하고 있다는 지적이 나온다.
3일 한화에어로스페이스 ‘지속가능경영보고서’에 따르면 회사는 지난해 안전보건 예산으로 68억원을 배정했다. 한화에어로스페이스가 지난해 거둔 역대 최대 영업이익 3조345억원의 0.2% 수준이다. 해당 예산은 국소배기장치 유지 보수 등 기존 시설을 관리하는 용도로 책정됐다.
한화에어로스페이스의 안전예산은 수년째 제자리걸음 상태다. 2022년 종합방재센터 설치와 노후 공조·환기시설 개선 등에 32억원을 사용했고, 2023년에는 노후 배전반·소방배관 교체와 방폭설비 적용 투자 등에 72억원을 활용했다. 그러나 2024년에는 전년 대비 47% 급감한 38억원을 집행하는 데 그쳤다.
최근 회사 실적 상승세와는 상반된 흐름이다. 한화에어로스페이스는 2022년 매출 7조604억 원, 영업이익 4003억원에서 지난해 매출 26조6068억원, 영업이익 3조345억원으로 급증했다. 매출과 영업이익이 가파르게 늘었지만, 성장에 따른 안전 재투자는 이뤄지지 않은 셈이다.
이에 한화에어로스페이스 측은 “지난해 책정 예산 대비 두배 정도의 예산을 집행했다”며 “이는 회계법인이 규정한 직접적인 투자 몇 가지에 국한한 것으로 다른 안전 관련 예산 포함 지난해 전체 안전 관련 예산 집행 실적은 총 2470억원 가량 된다”고 설명했다. 방폭설비 등 시설투자, 위험공정 자동화, 노후설비 교체 등에 투자한 것으로 전해졌다.
안전 투자 외에 안전보건 관리 책임자의 낮은 직급도 도마 위에 올랐다. 한화에어로스페이스 내 안전 최고 직책은 ‘환경·안전·보건(ESH) 실장’으로 현재 임원이 아닌 부장급 직원이 맡고 있다. 해당 직원은 안전경영팀장 역할뿐 아니라 회사의 최고안전환경책임자(CSO) 역할까지 수행하는 것으로 알려졌다. 업계에서는 연 매출 수십조 원에 달하는 대기업의 전사 안전을 총괄하는 핵심 직책을 임원이 아닌 부장급 실무자가 맡는 것이 이례적이라는 평가다. 타 방산업체인 LIG넥스원, 현대로템은 임원급이 안전 컨트롤타워를 이끌고 있다.
업계 안팎에서는 안전 조직 수장이 부장급일 경우 의사결정 구조에서 한계가 있을 수밖에 없다고 지적한다. 부장급 실무자는 독립적인 예산 편성권이나 인사권이 없기에 대규모 재원이 드는 예산 확보나 생산 일정 조정 등 기업 내 핵심 의사결정 과정에서 충분한 영향력을 발휘하기 어렵다는 지적이다.
한화에어로스페이스 측은 “현재 ESH 실장은 20년 이상 안전 관련 보직만 수행했다”며 “안전공학 박사 학위를 갖고 있는 회사 내 최고의 안전 전문가”라고 설명했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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