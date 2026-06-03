[속보] 국힘, ‘투표 용지 부족’에 “반드시 책임 묻겠다”

3일 서울 송파구 잠실2동6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 연합뉴스

반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

송언석 공동선거대책위원장은 이날 긴급 입장문을 통해 “투표용지가 부족해 투표를 못하고 있다는 어처구니없는 소식이 들어오고 있다”면서 이같이 말했다.

배현진 서울시당위원장도 국회에서 기자회견을 열고 “

투표용지 부족 사태는 민주주의 근간을 흔드는, 단순 실수 차원이 아니라 선거 관리 기본 시스템이 무너진 걸 방증한다”고 비판했다.

국민의힘 서울시당은 자체 파악한 결과 현재까지 송파구 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실7동 제2투표소, 잠실4동 제5투표소, 가락2동 제3·7투표소, 강남구 청담동 제4투표소, 광진구 구의3동 제6투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다고 밝혔다. 관련

제보 영상도 쏟아지고 있다고 전했다.