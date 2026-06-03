선거캠프 관계자에 식사·술 제공 혐의… 부산선관위, 검찰 고발

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 지난 3월 31일 서울특별시 선거관리위원회에서 구 선관위 직원을 대상으로 모의개표 실습을 진행하는 모습. 최현규 기자

부산시선거관리위원회가 지방선거 후보자 선거캠프 관계자들에게 음식과 술을 제공한 혐의로 A씨를 검찰에 고발했다.