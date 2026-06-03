선거캠프 관계자에 식사·술 제공 혐의… 부산선관위, 검찰 고발
부산시선거관리위원회가 지방선거 후보자 선거캠프 관계자들에게 음식과 술을 제공한 혐의로 A씨를 검찰에 고발했다.
부산시선관위는 3일 제9회 지방선거 후보자를 위해 선거사무 관계자 등에게 식사와 주류를 제공한 혐의(공직선거법 위반)로 A씨를 부산지검에 고발했다고 밝혔다.
A씨는 지방선거 후보자 B씨의 선거운동을 독려하기 위해 B씨와 선거사무 관계자 등 10여명이 참석하는 자리를 마련했다. 이 자리에서 A씨는 참석자들에게 식사와 주류를 제공한 혐의를 받는다.
공직선거법 제115조는 누구든 선거와 관련해 후보자를 위해 기부행위를 할 수 없다고 규정하고 있다.
같은 법 제230조는 선거사무 관계자에게 수당과 실비 보상 외에 선거운동과 관련한 금품이나 이익을 제공한 경우 처벌할 수 있도록 하고 있다. 위반하면 5년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.
부산시선관위 측은 “기부행위 등 중대 선거범죄와 관련해 철저히 조사하고 엄중히 조치할 예정”이라며 위반행위를 발견하면 1390번으로 신고해 달라고 당부했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사