조갑제 “한동훈 당선되면 보수의 챔피언 될 것”

페이스북 통해 선거 판세 전망

“부·울·경에서 국힘 진다면 순전히 장동혁 책임”

조갑제 조갑제닷컴 대표. 연합뉴스

박근혜까지 장동혁 편에 서서 참전하고, 이재명은 측근의 등을 밀어 출전시킴으로써 이 선거판의 의미를 키웠다”면서 이같이 적었다.

조갑제 대표 페이스북 캡처