세계수영연맹, 결승 문턱 낮춘다… 베이징서 10레인 시험

400m 이하 개인 종목 10레인 적용

‘실크로드 투어’ 통해 와일드카드 부여

2024 파리하계올림픽에 출전하는 수영 국가대표팀 선수들이 2024년 6월 26일 충북 진천국가대표선수촌에서 훈련하는 모습. 연합뉴스

세계수영연맹이 세계선수권대회 일부 종목의 결승 출전 인원을 8명에서 10명으로 늘리는 방안을 시험한다. 와일드카드 제도도 함께 도입해 수영 강국 중심이던 결승 무대 진입 기회를 넓히겠다는 취지다.

새 방식은 올해 12월 중국 베이징에서 열리는 2026 쇼트코스 세계수영선수권대회와 오는 10월 바쿠·타슈켄트·아스타나에서 이어지는 수영 경영 월드컵 ‘실크로드 투어’에 적용된다.