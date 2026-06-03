세계수영연맹, 결승 문턱 낮춘다… 베이징서 10레인 시험
400m 이하 개인 종목 10레인 적용
‘실크로드 투어’ 통해 와일드카드 부여
세계수영연맹이 세계선수권대회 일부 종목의 결승 출전 인원을 8명에서 10명으로 늘리는 방안을 시험한다. 와일드카드 제도도 함께 도입해 수영 강국 중심이던 결승 무대 진입 기회를 넓히겠다는 취지다.
세계수영연맹은 새로운 경기 운영 방식을 시범 도입한다고 지난달 29일(현지시간) 밝혔다. 새 방식은 올해 12월 중국 베이징에서 열리는 2026 쇼트코스 세계수영선수권대회와 오는 10월 바쿠·타슈켄트·아스타나에서 이어지는 수영 경영 월드컵 ‘실크로드 투어’에 적용된다.
가장 큰 변화는 레인 확대다. 베이징 쇼트코스 세계선수권에서는 400m 이하 개인 종목의 준결승과 결승을 10개 레인에서 치른다. 기존에는 결승 출전자가 8명이었지만 새 방식이 적용되면 10명이 출발대에 서게 된다.
이번 실험은 미국, 호주, 중국 등 전통적인 수영 강국에 집중됐던 결승 진출 기회를 넓히려는 시도로 해석된다. 아시아와 아프리카 등 신흥국 선수가 결승 무대에 오를 가능성이 커지고, 예선 9위나 10위로 탈락하던 상위권 선수도 준결승·결승에 남을 수 있게 된다.
정식 출전권 외에 별도로 주어지는 와일드카드(특별 출전권) 제도도 새로 운영된다. 경영 월드컵 실크로드 투어에서 A기준기록을 통과한 선수는 베이징 세계선수권 와일드카드를 받을 수 있다. 각국 연맹은 이를 통해 최대 3명의 선수를 추가로 출전시킬 수 있다.
10레인 운영에는 기술적 부담도 따른다. 기존 8레인 방식은 양쪽 끝 레인을 비워 파도를 흡수하는 효과가 있다. 10개 레인을 모두 사용할 경우 0번과 9번 레인의 선수가 벽에 부딪혀 되돌아오는 물살의 영향을 더 받을 수 있다.
세계수영연맹이 정규 규격인 50m 롱코스가 아니라 25m 쇼트코스에서 먼저 실험하는 것도 이런 문제를 줄이기 위한 조치로 보인다. 쇼트코스는 턴 횟수가 많아 물살이 분산되는 효과가 상대적으로 크다.
장거리 종목과 계영은 이번 확대 대상에서 빠진다. 턴과 교대 때 공간 확보가 중요한 800m와 1500m, 계영 종목은 기존처럼 8레인 체제로 진행된다.
시범 운영이 안정적으로 자리 잡을 경우 롱코스 세계선수권과 올림픽에도 10레인 방식이 도입될 가능성이 있다.
후세인 알 무살람 세계수영연맹 회장은 “이번 결정은 선수들과 회원국에 더 많은 기회를 제공하기 위한 확실한 결과물”이라며 “베이징 세계선수권대회 출발대에 더욱 다양한 선수들이 서게 될 것”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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