‘알라딘’ ‘미녀와 야수’ 주제가 부른 피보 브라이슨 별세
디즈니 애니메이션 ‘알라딘’과 ‘미녀와 야수’의 듀엣 주제곡을 불러 큰 사랑을 받았던 미국 가수 피보 브라이슨이 세상을 떠났다. 향년 75세.
2일(현지시간) AP통신에 따르면 브라이슨은 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 회복하지 못하고 숨을 거뒀다. 유족은 “그가 얼마나 많은 이들에게 감동을 줬는지 생각하며 위안을 얻고 있다”며 “그의 음악과 유산은 여러 세대에 걸쳐 이어질 것”이라고 밝혔다.
1951년 미국 사우스캐롤라이나주 그린빌에서 태어난 브라이슨은 1965년 데뷔해 50년 넘게 활동하며 20장의 앨범을 발표했다. 그는 셀린 디옹과 함께 부른 ‘미녀와 야수’ 주제가 ‘뷰티 앤드 더 비스트’, 레지나 벨과 호흡을 맞춘 ‘알라딘’ 주제가 ‘어 홀 뉴 월드’로 1993, 1994년 연이어 그래미상을 받았다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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