전통시장·운전면허시험장까지…경기북부 곳곳서 투표 행렬
제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 경기북부 지역 투표소에는 많은 유권자들의 발길이 이어지며 차분한 분위기 속에 투표가 진행되고 있다.
의정부시를 비롯한 경기북부 각 지역에서는 주민들이 생활 현장 가까이에 마련된 투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.
특히 전통시장과 운전면허시험장에 설치된 이색 투표소에는 평소와 다른 풍경이 연출되며 눈길을 끌었다.
의정부1동 제2투표소가 마련된 제일시장 상가번영회 사무실에는 장을 보기 위해 시장을 찾은 주민들과 상인들이 자연스럽게 발걸음을 옮겼다.
시장을 오가는 시민들은 투표를 마친 뒤 다시 일상으로 돌아가는 모습이 이어졌고, 투표소 주변은 비교적 여유로운 분위기 속에서도 꾸준히 유권자들로 채워졌다.
투표소에는 젊은 부부와 청년층, 고령층 등 다양한 세대가 찾았다. 품에 신생아를 안은 부모와 지팡이에 의지한 어르신, 가벼운 차림으로 나온 주민들이 차례로 기표소에 들어서며 지역의 미래를 결정할 선택에 참여했다.
유권자들은 민생 안정과 지역 발전에 대한 바람을 나타냈다. 최모(44)씨는 “후보자들의 공약과 정책을 꼼꼼히 살펴본 뒤 투표했다”며 “누가 당선되든 시민들의 삶이 조금 더 나아질 수 있도록 노력해주길 바란다”고 말했다.
자금동 제5투표소가 설치된 의정부운전면허시험장 내 도로주행시험 교양실에도 유권자들의 발길이 이어졌다.
투표소 앞에서는 투표 참여를 기념하는 인증사진 촬영도 이어졌다. 가족과 셀카를 찍는 주민들의 모습이 눈길을 끌며 선거일의 또 다른 풍경을 연출했다.
청년 유권자들의 참여도 이어졌다. 김모(22) 씨는 “청년들이 체감할 수 있는 변화는 결국 지역에서 시작된다고 생각한다”며 “주거와 일자리, 문화 공간 등 청년들에게 필요한 정책을 실질적으로 추진할 수 있는 후보를 선택했다”고 말했다.
한편, 이날 오후 4시30분 기준 경기북부지역 시군별 투표율은 연천군이 61.6%로 가장 높았고, 가평군(57.8%), 포천시(54.7%), 구리시(54.3%), 고양시 덕양구(53.2%), 고양시 일산서구(52.8%), 동두천시(52.0%), 남양주시(50.7%), 고양시 일산동구(50.6%)가 뒤를 이었다. 반면 의정부시(49.9%)와 양주시(49.6%)는 40%대 후반의 다소 저조한 투표율을 보였으며, 파주시가 48.0%로 경기북부지역 중 가장 낮은 투표율을 기록했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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