전통시장·운전면허시험장까지…경기북부 곳곳서 투표 행렬

경기도 의정부시 운전면허시험장에 마련된 투표소에서 유권자들이 3일 제9회 전국동시지방선거 투표를 위해 줄지어 대기하고 있다. 연합뉴스

자금동 제5투표소가 설치된 의정부운전면허시험장 내 도로주행시험 교양실에도 유권자들의 발길이 이어졌다.

청년 유권자들의 참여도 이어졌다. 김모(22) 씨는 “