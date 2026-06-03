OECD, 한국 성장률 2.6%로 상향… “반도체 수요 더 강해지면 추가 상승”
경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제 성장률 전망치를 2.6%로 끌어올렸다. 지난 3월 전망치보다 0.9% 포인트 높은 수준이다. 반도체 수출과 민간투자가 성장을 이끌고 소비도 점진적으로 회복될 것이라는 판단이 반영됐다.
OECD는 3일 현지시간 발표한 ‘OECD 경제전망’ 보고서에서 올해 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 1.7%에서 2.6%로 상향했다. 지난 3월 중동 전쟁 영향을 반영해 2.1%에서 1.7%로 낮춘 전망 방향을 다시 올려 잡은 것이다.
이번 전망치는 한국은행이 지난달 제시한 성장률 전망과 같다. 한국개발연구원(KDI)의 전망치 2.5%보다는 0.1% 포인트 높고, 한국금융연구원의 전망치 2.8%보다는 0.2% 포인트 낮다.
OECD 전망치 변화에는 한국은행이 집계한 1분기 실질 GDP 성장률 속보치가 직전 분기보다 1.7% 증가한 점도 영향을 준 것으로 보인다.
재정경제부는 OECD의 한국 성장률 전망 상향 폭이 주요 20개국(G20) 가운데 가장 컸다고 설명했다.
OECD는 세계 경제 성장률 전망을 2.8%로 0.1% 포인트 낮췄다. G20 성장률 전망은 3.0%로 유지했다. 미국 성장률 전망은 2.0%로 변동이 없었다. 일본은 0.9%에서 0.6%로 낮아졌다.
OECD는 한국 경제에 대해 “첨단 반도체 수요가 강해지면 성장률이 전망한 것보다 높아질 수 있다”며 추가 상승 가능성을 열어뒀다. 반도체 경기 회복이 한국 수출과 투자에 미칠 긍정적 영향을 주목한 것이다.
하방 위험도 함께 제시했다. OECD는 중동 분쟁에 따른 공급 부족, 산업 현장의 쟁의 행위, 수출 제한 등을 한국 경제 성장을 제약할 수 있는 요인으로 꼽았다. 내년 한국 성장률 전망치는 1.9%로 제시했다. 지난 3월 전망보다 0.2% 포인트 낮은 수치다.
올해 한국 소비자물가 상승률 전망은 2.7%에서 2.6%로 0.1% 포인트 내렸다. 내년 소비자물가 상승률은 지난 3월 전망보다 0.2% 포인트 높은 2.2%로 예상했다.
GDP 대비 일반정부부채 비율은 올해 48.2%, 내년 50.2%로 내다봤다. 지난해 12월 보고서 전망보다 각각 3.8% 포인트, 4.8% 포인트 낮아진 수치다.
OECD는 한국의 1분기 경제 상황에 대해 산업 생산이 플러스로 전환했다고 진단했다. 반도체와 조선을 제외한 제조업에서는 향후 경기 상황에 대한 기업과 경영자의 신뢰가 약하다고 평가했다.
민간 투자는 반도체를 중심으로 늘어난 뒤 올해 말로 갈수록 다른 분야로 확대될 것으로 봤다. 중동 전쟁 대응 과정에서 나온 연료 가격 규제와 세금 인하 조치에 대해서는 에너지 공급 충격에 따른 인플레이션 압력을 낮추는 효과가 있지만 그 영향이 장기화될 수 있다는 점도 함께 언급했다.
OECD는 “에너지 가격 충격에 대응한 정책은 취약 가계와 기업을 위한 맞춤형 지원을 우선해야 한다”며 “에너지 가격 규제나 유류세 인하 및 수출 제한 조치는 단계적으로 폐지해야 한다”고 권고했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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