李 ‘검찰 사과·취소’ 발언에…“뭘 사과하고 취소하란 건가” 부글대는 검찰

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령이 특정 사건을 지칭하진 않았지만, 검찰 내에서는 이 대통령 자신이 연루된 사건에 대한 공소취소를 언급한 것으로 해석하는 분위기다.

여권이 지방선거 이후 공소취소에 재시동을 걸면 검찰이 다시 한번 격랑에 휩싸이게 될 것이란 전망이 나온다.