李 ‘검찰 사과·취소’ 발언에…“뭘 사과하고 취소하란 건가” 부글대는 검찰

李 ‘검찰 사과·취소’ 발언에…“뭘 사과하고 취소하란 건가” 부글대는 검찰
이재명 대통령이 “잘못하면 사과하고 취소하는 것”이라고 검찰을 겨냥한 메시지를 내면서 선거국면에서 잠잠했던 공소취소 논란이 다시 부상하고 있다. 이 대통령이 특정 사건을 지칭하진 않았지만, 검찰 내에서는 이 대통령 자신이 연루된 사건에 대한 공소취소를 언급한 것으로 해석하는 분위기다. 여권이 지방선거 이후 공소취소에 재시동을 걸면 검찰이 다시 한번 격랑에 휩싸이게 될 것이란 전망이 나온다.
3일 법조계에 따르면 검찰 내부에서는 이 대통령의 발언을 두고 대장동 개발 비리·쌍방울 그룹 대북송금 의혹 사건 등 이 대통령이 기소된 사건에 대한 공소취소를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.
한 간부급 검사는 “특정 사건을 지칭하진 않았지만, 해당 발언이 공소취소를 암시한다는 것은 누구나 알고 있는 것이 아니냐”며 “대통령이 검찰총장 대행을 향해 공개적으로 언급한 점도 상당히 이례적”이라고 말했다. 공봉숙 서울고검 검사도 페이스북을 통해 “뭘 사과하고 취소하라는 말씀인가”라며 “수사 및 공판과정에서 취소 여부가 문제 되는 검사의 업무가 구속취소, 공소취소 2가지 밖에 없는 것 같다”고 했다.
이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 구자현 검찰총장 대행을 향해 “혹시라도 무오류의 함정에 빠지면 안 된다”며 “누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것이다. 어느 기관도 마찬가지”라고 말한 바 있다.
검찰 내부에서는 지방선거 이후 이 대통령 사건에 대한 여권의 공소취소 추진을 기정사실로 받아들이는 분위기다. 더불어민주당은 지난 4월 특검에 공소취소 권한을 부여한 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’을 발의한 바 있다. 당시 특검법안에 대한 위헌성 등이 제기되면서 일시적으로 제동이 걸린 상태다. 여권 내에서는 특검을 통해 조작기소 의혹을 규명하고, 이에 따른 공소취소는 검찰이 하는 방안도 거론되고 있다.
한 검찰 고위 간부는 “반발을 최소화하기 위해서라도 특검이 아닌 공소취소의 주체인 검찰이 스스로 권한을 행사하게 할 가능성이 있다”며 “검찰총장에 대한 인사권 행사 등 어떻게든 해결책을 찾으려 할 것”이라고 말했다. 이미 쌍방울 불법 대북송금 사건을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사에 대한 징계절차가 진행 중이고, 형사소송법 개정 등 남은 검찰개혁 논의 과정에서도 검찰을 향한 압박이 가해질 수 있다.
검찰 내 불만도 임계점을 향해가고 있다. 수도권의 한 검사는 “대장동 항소 포기 사태 이후 다들 말을 아끼고 있지만, 속으론 불만이 쌓여 가고 있다”고 했다. 다른 부장검사도 “어떤 방식으로든 결국 공소취소를 하는 수순으로 이어진다면 역사의 오욕으로 기록될 것”이라고 말했다.
박재현 구자창 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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