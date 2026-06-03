국회 폭동 가담자 채용한 美 국방부…WP “극비 군사 작전 담당”

금속 막대기 휘두르며 건물 진입…‘14일 구금형’ 선고

대테러 담당팀 배속…“민감 업무 배치한 지도부에 의문”

트럼프 지지자들이 미국 국회의사당에 난입하기 위해 바리케이드를 무너뜨리고 있다. AP뉴시스

조 바이든 전 미국 대통령의 당선을 두고 부정선거라며 국회의사당을 점거했던 폭동에 가담한 인물을 미국 국방부가 직원으로 채용했다는 보도가 나왔다. 이 인물은 극비 군사 작전을 담당하는 부서에 배치된 것으로 알려졌다.



워싱턴포스트(WP)는 2일(현지시간) 4명의 소식통을 인용해 2021년 미국 의회 점거 폭동 사건에 가담해 유죄를 선고받은 엘리아스 이리자리가 최근 국방부에 채용됐다고 보도했다. 이리자리는 국방부 특수작전 및 저강도 분쟁담당실의 비정규전 및 대테러 담당팀에 배속된 것으로 알려졌다. 40여명으로 구성된 이 팀의 주요 업무는 대사관 보안, 인질 구출 작전 등이다.



이리자리가 맡게 될 업무는 국방부가 수행하게 될 업무 중 가장 민감한 업무 중 하나라고 복수의 소식통은 전했다. 모든 직책에 최고 기밀 보안 허가가 필요한 것으로 알려졌다. 한 소식통은 “구조·구출 작전 때는 특수부대원이 가장 복잡하고 위험한 환경에 투입되기도 한다”며 “국방부에 막 입사한 신참에다가 이력도 불분명한 인물을 이처럼 민감한 업무에 배치하는 지도부에 심각한 의문을 제기한다”고 WP에 말했다.



다만 조엘 발데즈 국방부 대변인 대행은 “이리자리는 자격을 갖춘 애국적인 젊은 전문가이며 그를 국방부 정치 임명직으로 맞이하게 돼 자랑스럽다”고 성명을 냈다.



트럼프 지지자들이 의회에 난입한 모습. 로이터연합

WP는 법원 기록을 인용해 이리자리가 폭동 가담 당시 19세로 사우스캐롤라이나주의 공립 군사 대학 ‘시타델’의 1학년생이었다고 전했다. 민간항공순찰대 사관생도로 근무 중이던 그는 2명의 남성과 함께 워싱턴으로 이동해 의회에 난입한 무리에 합류했다. 검찰은 이리자리가 군중과 함께 금속 막대기를 휘두르며 건물 안으로 진입했으나 인명 피해는 입히지 않았다고 밝혔다.







폭동 연루로 이리자리는 시타델에서 제적당했다. 이후 2023년 재입학해 이듬해 졸업했다. 졸업 후 사우스캐롤라이나주 하원 의원 선거에 출마했으나 2024년 공화당 예비선거에서 낙선했다.



WP는 이리자리가 지난해 1월 트럼프 대통령이 사면한 의회 점거 폭동 사건 가담자 중 하나라고 짚었다. 트럼프 대통령은 법무부가 기소한 가담자 1500여명 중 거의 전원을 사면했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 조 바이든 전 미국 대통령의 당선을 두고 부정선거라며 국회의사당을 점거했던 폭동에 가담한 인물을 미국 국방부가 직원으로 채용했다는 보도가 나왔다. 이 인물은 극비 군사 작전을 담당하는 부서에 배치된 것으로 알려졌다.워싱턴포스트(WP)는 2일(현지시간) 4명의 소식통을 인용해 2021년 미국 의회 점거 폭동 사건에 가담해 유죄를 선고받은 엘리아스 이리자리가 최근 국방부에 채용됐다고 보도했다. 이리자리는 국방부 특수작전 및 저강도 분쟁담당실의 비정규전 및 대테러 담당팀에 배속된 것으로 알려졌다. 40여명으로 구성된 이 팀의 주요 업무는 대사관 보안, 인질 구출 작전 등이다.이리자리가 맡게 될 업무는 국방부가 수행하게 될 업무 중 가장 민감한 업무 중 하나라고 복수의 소식통은 전했다. 모든 직책에 최고 기밀 보안 허가가 필요한 것으로 알려졌다. 한 소식통은 “구조·구출 작전 때는 특수부대원이 가장 복잡하고 위험한 환경에 투입되기도 한다”며 “국방부에 막 입사한 신참에다가 이력도 불분명한 인물을 이처럼 민감한 업무에 배치하는 지도부에 심각한 의문을 제기한다”고 WP에 말했다.다만 조엘 발데즈 국방부 대변인 대행은 “이리자리는 자격을 갖춘 애국적인 젊은 전문가이며 그를 국방부 정치 임명직으로 맞이하게 돼 자랑스럽다”고 성명을 냈다.WP는 법원 기록을 인용해 이리자리가 폭동 가담 당시 19세로 사우스캐롤라이나주의 공립 군사 대학 ‘시타델’의 1학년생이었다고 전했다. 민간항공순찰대 사관생도로 근무 중이던 그는 2명의 남성과 함께 워싱턴으로 이동해 의회에 난입한 무리에 합류했다. 검찰은 이리자리가 군중과 함께 금속 막대기를 휘두르며 건물 안으로 진입했으나 인명 피해는 입히지 않았다고 밝혔다.이리자리는 출입 제한 건물과 부지에 무단 침입한 경범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하고 14일의 구금형을 선고받은 것으로 알려졌다. 그는 집회에 참석했다가 우연히 폭동에 휘말렸으며 연루 사실을 부인한 것으로 법원 기록에 묘사됐다. 다만 사건 담당 판사는 이리자리가 당시 함께 있었던 그레이슨 셰릴의 경찰 폭행을 말리지 않는 등 폭동을 막기 위해 적극적 조치를 취하지 않은 인물이라고 지적했다.폭동 연루로 이리자리는 시타델에서 제적당했다. 이후 2023년 재입학해 이듬해 졸업했다. 졸업 후 사우스캐롤라이나주 하원 의원 선거에 출마했으나 2024년 공화당 예비선거에서 낙선했다.WP는 이리자리가 지난해 1월 트럼프 대통령이 사면한 의회 점거 폭동 사건 가담자 중 하나라고 짚었다. 트럼프 대통령은 법무부가 기소한 가담자 1500여명 중 거의 전원을 사면했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지