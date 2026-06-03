“부정선거 확인하겠다” 재투표 시도도…3시까지 투표소 신고 312건
6·3 지방선거 투표소 이모저모
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 전국에서 투표 관련 112 신고가 오후 3시까지 300건 넘게 접수됐다.
3일 경찰청에 따르면 본투표가 개시된 오전 6시부터 오후 3시까지 접수된 전국 투표 관련 112 신고는 총 312건이었다. 유형별로는 투표방해·소란이 53건으로 가장 많았고, 폭행 3건, 교통불편 14건, 오인 등 기타 신고 242건으로 집계됐다.
서울 영등포구 한 투표소에서는 오후 12시18분쯤 한 유권자가 투표를 마친 뒤 “부정선거를 지적하겠다”며 재투표를 요구하고 소란을 피워 경찰이 출동했다. 해당 유권자는 당시 본인 확인을 마친 유권자들이 투표용지를 받기 위해 서 있던 별도 대기줄에 다시 들어가 선거관리의 허점을 지적하겠다고 주장한 것으로 전해졌다. 동작구 한 투표소에서는 오후 12시36분쯤 남성 A씨(61)가 신분증 확인 절차에 불만을 제기하며 소란을 피웠다. 경찰은 관련 내용을 확인한 뒤 수사할 예정이다.
강동구에서는 오후 1시7분쯤 여성 B씨(73)가 “선거인 명부에 이미 서명이 돼 있다”며 문제를 제기했다. 확인 결과 선거관리인 착오로 다른 사람이 명부에 잘못 서명한 것으로 파악돼 사유를 명부에 기재한 뒤 정상적으로 투표가 진행됐다. 경찰은 6시 투표 종료까지 전국 투표소 주변 질서 유지와 선거 관련 신고 대응에 만전을 기한다는 방침이다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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