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이 대통령 “한국 집값 너무 비싸…투기 공화국 탈출해야”

입력:2026-06-03 16:08
수정:2026-06-03 16:14
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이재명 대통령이 지난 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 3일 “대한민국은 이미 집값, 부동산값이 비싸도 너무 비싸다”며 “반드시 부동산 투기 공화국에서 탈출하고 창업 국가로 대전환을 해 대체 불가 핵심 국가로 발전을 이뤄내야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 지난 1년간 아시아 각국 부동산 시세 변동 통계 자료를 공유하며 이같이 밝혔다.

해당 자료에 따르면 베트남(24.3%)이나 홍콩(9.8%), 일본(8.2%)에 비해 한국(1.8%)은 변동 폭이 작은 것으로 나타났지만, 그럼에도 여전히 부동산 가격이 정상 수준보다 지나치게 높다고 이 대통령은 평가했다.


이 대통령은 또 “국민 보유 자산 가운데 부동산이 차지하는 비중 역시 많이 낮아졌다고는 하나 여전히 너무 높다”며 “대한민국 주식 시장이 저평가되는 원인 중 하나”라고 지적했다.

한편 이 대통령은 6·3 지방선거일을 맞아 “투표 참가, 유능하고 충직한 머슴 선택이 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다”며 투표를 독려했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr


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