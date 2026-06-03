“바로 앞 투표소 이용 못한다고?” 대구서 행정착오로 주민 불편
제9회 전국동시지방선거일인 3일 대구 한 아파트에서 입주민들이 단지 내 설치된 투표소를 이용하지 못하는 해프닝이 발생했다.
3일 대구 동구와 대구시선거관리위원회 등에 따르면 이날 동구 효목동 700여 세대 아파트 입주민들은 단지 내에 있는 투표소를 이용하지 못하고 인근 투표소를 이용해야 했다. 관할인 동구 효목2동 행정복지센터가 행정 착오로 해당 아파트 입주민들을 인근 투표소에서 투표해야 하는 인원으로 분류했기 때문이다.
해당 아파트 입주민들은 도보로 10∼15분 거리에 있는 투표소까지 가야했다. 반면 아파트 인근 주민 1100여명은 이 아파트 단지 내 투표소를 이용하도록 분류돼 입주민 사이에서 불만이 터져 나왔다.
대구시선관위는 입주민 불편을 최소화하기 위해 안내 현수막을 설치하고 아파트 방송을 실시했다. 차량 2대도 투입해 운행 중이다.
동구 관계자는 “선거인 명부가 확정된 이후 행정 착오를 확인해 수정하지 못했다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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