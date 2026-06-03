이란 드론 공격에 쿠웨이트 공항 피해… "여러 명 부상·운항 중단"
쿠웨이트 정부는 3일(현지시간) 이란이 드론으로 자국 공항을 타격해 여러 명이 다친 뒤 상업 항공편 운항을 중단했다고 밝혔다고 AP통신이 보도했다.
쿠웨이트 국방부 대변인 사우드 압둘아지즈 알오타이비 준장은 ‘다수의 적대적 드론’이 쿠웨이트 국제공항 여객터미널 건물을 겨냥해 건물이 심각하게 파손되고 여러 명이 부상했다고 발표했다.
로이터통신도 이란이 이날 새벽 쿠웨이트 국제공항을 드론·미사일로 강타해 부상자가 발생했다는 쿠웨이트 국영통신 보도를 전했다. 쿠웨이트 당국은 항공편을 회항시켰다고 한다.
쿠웨이트 국영통신은 민간항공청을 인용해 이번 공격으로 공항 제1터미널 건물이 ‘심각한 피해’를 입었다고 전했다.
앞서 미 중부사령부는 이란이 인근 국가들을 향해 탄도미사일을 발사했지만 모두 목표물을 명중시키지 못했다고 밝혔다.
쿠웨이트에 쏜 미사일 2발은 목표물에 도달하지 못했거나 비행 도중 파손됐다는 게 미군 당국 설명이었다. 바레인으로 발사된 미사일 3발은 미국과 바레인 군이 요격했다고 했다.
미군은 이란의 공격 시도에 대응해 게슘섬을 공습하고 이란의 탄도미사일과 드론 여러 대를 격추했다고 밝혔다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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