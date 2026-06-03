이란 드론 공격에 쿠웨이트 공항 피해… "여러 명 부상·운항 중단"

이란 혁명수비대(IRGC)가 지난달 말 "쿠웨이트 주둔 미군 기지가 드론 공격을 받았다"며 엑스(X)에 올린 사진.

바레인으로 발사된 미사일 3발은 미국과 바레인 군이 요격했다고 했다.