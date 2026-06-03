경기남부, 투표소 112 신고 잇따라…투표는 순조로워

오전 9시 15분쯤 수원시 팔달구 매교동의 투표소에서는 “투표사무원이 투표하러 온 사람에게 특정 후보를 찍으라고 말하는 것을 들었다”는 주민 신고가 접수됐다.

6·3 지방선거가 진행 중인 경기 남부지역 투표소에서 112 신고가 잇따라 경찰이 대응에 나서고 있다.경기남부경찰청은 3일 오전 6시부터 오후 2시 현재 관내 투표소에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 36건에 이른다고 밝혔다.오전 9시 41분쯤 화성시 병점동의 한 투표소에서는 투표소 외부에서 내부를 촬영하던 남성이 제지당하는 일이 있었다.신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 해당 투표사무원이 “그런 사실이 없다”며 부인을 하자 사실관계를 확인하고 있다.오전 7시 46분쯤 광주시 신현동의 한 투표소에서는 70대 남성이 “1차로 투표용지 3장(광역단체장, 기초단체장, 교육감)을 받아야 하는데 2장만 받았다”고 하자, 경찰이 전산 확인에 나섰다. 정상적으로 3장의 투표용지가 출력된 것으로 파악돼 경찰은 사건을 마무리 했다.이처럼 112 신고된 선거 관련 유형 별로는 투표소 내 소란 등이 20건으로 가장 많았고, 투표지 촬영·훼손 1건, 부정투표 의심 5건, 기타 10건 등이다.경찰은 경비 비상 단계 중 가장 높은 ‘갑호 비상’을 발령해 투표 안전관리에 만전을 다하고 있다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지