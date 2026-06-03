코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여
글로벌 투자은행 골드만삭스가 코스피 목표지수를 기존 9000에서 1만2000으로 높였다. 지난달 목표치를 8000에서 9000으로 올린 지 한 달여 만이다.
골드만삭스는 3일 보고서에서 코스피 목표지수를 1만2000으로 제시하고 ‘비중 확대’ 의견을 유지했다. 현 지수 대비 약 37%의 추가 상승 여력이 있다는 것이다.
목표지수 1만2000은 기업 이익의 개선 전망을 바탕으로 12개월 선행 주가수익비율(PER) 8배를 적용해 산출한 수치다.
골드만삭스는 이 역시 보수적인 가정에 기반한 전망이라고 설명했다.
코스피의 추가 상승 전망의 핵심 근거는 ‘반도체 슈퍼사이클’이다.
골드만삭스는 “연산 수요가 메모리 공급보다 빠르게 증가하면서 반도체 기업의 가격 결정권이 더욱 확대될 것”이라며 “시장이 반도체 슈퍼사이클을 지나치게 과소평가하고 있다”고 진단했다.
그러면서 “한국 반도체 주가는 선행 PER 5배 수준으로, 시장은 이 수익이 얼마나 오래 갈지 회의적으로 보고 있지만 이번 사이클이 과거보다 더 오래 지속될 것으로 확신한다”고 분석했다.
또 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 기업들의 올해 이익 성장률 전망치도 올해 1월 20%에서 57%로 높아졌다고 평가했다.
골드만삭스는 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 비중이 50%를 넘어 단기 조정에 취약할 수 있다면서도, 기업 실적이 뒷받침되는 만큼 장기 투자 매력은 여전히 크다고 짚었다.
골드만삭스는 “단기적인 조정이 올 수 있지만 기업 실적이 뒷받침되는 만큼 조정은 오히려 매수 기회가 될 수 있다”고 평가했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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