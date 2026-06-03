“이미 기표됐다” “왜 사진 못 찍게 하냐”…투표소 소란 신고 213건
6·3 지방선거 투표소 이모저모
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 전국 투표소에서 투표 방해와 소란 등 관련 112 신고가 200건 넘게 접수됐다.
3일 경찰청에 따르면 본투표 개시 시점인 오전 6시부터 정오까지 전국 투표 관련 112 신고는 총 213건 접수됐다. 유형별로는 투표방해·소란이 28건으로 가장 많았고 폭행 2건, 교통불편 10건, 기타 신고가 173건이었다.
오전 9시6분쯤 서울 영등포구 한 투표소에서는 여성 A씨(75)가 “투표용지에 이미 기표가 돼 있다”며 고성을 지르고 소란을 피워 경찰이 출동했다. A씨와 선거사무원 진술이 엇갈리고 있어 경찰은 사실관계를 확인하고 있다. 현재까지는 A씨의 일방적 진술로 추정된다.
관악구 한 투표소에서는 투표용지를 촬영하려던 30대 남성이 난동을 부려 경찰이 출동했다. 이날 오전 9시35분쯤 남성 B씨(39)가 기표소 안에서 투표용지를 촬영하려다 제지당하자 고성을 지르는 등 소란을 피웠다. 경찰은 관련 내용을 확인한 뒤 수사할 예정이다.
강동구에서는 오전 10시37분쯤 한 유권자가 투표하려던 중 투표용지가 2장 출력된 사실을 발견해 신고했다. 선거관리위원회가 현장 확인에 나선 결과 선거사무원의 단순 실수로 확인됐다. 경찰은 투표 종료 시까지 전국 투표소 주변 경비와 선거 관련 신고 대응을 이어갈 방침이다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사