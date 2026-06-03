치리노스도 떠난다…프로야구 외인 교체 칼바람
전반기 레이스가 한창인 프로야구에 외국인 선수 교체 칼바람이 불고 있다. 선두권 경쟁 중인 LG 트윈스는 지난해 통합우승에 기여했던 요니 치리노스를 방출하고 새 투수를 영입했다.
LG는 3일 한국야구위원회(KBO)에 치리노스에 대한 웨이버 공시를 요청했다. KBO리그 2연패에 도전하는 LG는 부상과 부진을 지속한 치리노스를 전반기가 끝나기 전에 발 빠르게 교체하는 결단을 내렸다. 치리노스는 지난 시즌 30경기에 등판해 13승 6패 평균자책점 3.31로 활약하며 LG의 통합우승에 기여했다. 그러나 올 시즌 8경기에서 2승 3패 평균자책점 6.68로 부진했다. 구속 저하와 제구 난조가 겹쳤다.
LG는 이날 푸에르토리코 출신 우완 약셀 리오스의 영입을 알렸다. 리오스는 미국 메이저리그(MLB) 통산 93경기 8승 2패, 마이너리그 340경기 36승 32패의 성적을 올렸다. LG 구단은 “빠른 공을 던지며 공격적으로 투구하는 파워 피처다. 강력한 구위가 장점”이라고 소개했다.
다른 구단들도 교체 카드를 활용해 승부수를 띄우고 있다. 지난달 중순 기존 외국인 타자 트렌턴 브룩스와 결별한 키움 히어로즈는 MLB 통산 50홈런의 케스턴 히우라를 영입했다. 히우라는 지난 2일 SSG 랜더스전에서 리그 데뷔 3경기 만에 첫 홈런포를 쏘아 올렸다.
최근 구단 역대 최다 연패의 늪에 빠진 SSG도 외국인 선수 교체를 위해 물밑에서 분주히 움직이고 있다. 투수 앤서니 베니지아노의 부진이 골칫거리다. 11경기에 등판한 베니지아노는 1승 4패 평균자책점 5.81에 그쳤다. 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책점 이하) 없이 피홈런 10개를 기록 중이다.
올 시즌 처음 리그에 발을 내디딘 아시아쿼터 선수들의 교체도 활발하다. 10개 구단 중 유일하게 타자를 뽑았던 KIA 타이거즈는 제리드 데일을 내보내고 일본 출신 투수 시라카와 케이쇼를 영입했다. 시라카와는 KBO리그에서 뛰었던 2024시즌 4승 5패 평균자책점 5.65를 기록했다. 타무라 이치로를 방출한 두산 베어스는 타카다 타쿠토를 새 투수로 데려왔다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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