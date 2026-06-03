부산 투표율 오후 3시 51.8%… 일부 투표소 소동도

북구 58.8%로 최고… 연제구·영도구 뒤이어

투표용지 던지고 고성까지… 경찰 신고 15건

시장·교육감·북구갑 보궐 투표 오후 6시까지

제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울의 한 투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 윤웅기자 yoonyep@kmib.co.kr

제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 부산의 투표율이 오후 3시 기준 51.8%를 기록하며 50%를 넘어섰다. 부산시장과 교육감, 기초단체장 선거가 동시에 진행된 가운데 투표는 대체로 차분한 분위기 속에서 이뤄졌지만 일부 투표소에서는 크고 작은 소동도 발생했다.



부산시선거관리위원회에 따르면 이날 오후 3시 현재 부산지역 선거인수 285만7335명 가운데 148만928명이 투표를 마쳤다. 여기에는 사전 투표와 거소·선상·우편투표 참여자 61만2360명이 포함됐다.



16개 구·군 가운데 투표율이 가장 높은 곳은 북구로 58.8%를 기록했다. 이어 연제구 53.4%, 영도구 53.0%, 동구와 금정구가 각각 52.6%, 동래구와 남구가 각각 52.4%로 뒤를 이었다.



반면 기장군이 49.3%로 가장 낮았고 사하구 49.4%, 수영구 49.6%, 부산진구 49.7% 순으로 집계됐다.



경찰에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 3시까지 부산지역 투표소와 관련해 접수된 112 신고는 모두 25건이었다. 이 가운데 투표 방해·소란 신고는 1건이었고 나머지 24건은 민원이나 오인 신고 등으로 파악됐다.







이어 오전 8시58분쯤에는 중구 부평동의 한 투표소에서 술에 취한 50대가 고성을 지르며 투표를 방해해 경찰의 경고를 받은 뒤 귀가했다.



오전 11시10분쯤에는 동구 초량동의 한 투표소에서 80대 여성이 "부산시장 투표용지를 받지 못했다"고 항의하며 소란을 벌였으나, 경찰이 투표용지 배부 절차를 설명한 뒤 귀가 조처했다.



오후 1시6분쯤에는 사상구 엄궁동의 한 투표소에서 한 50대가 "선거인명부에 이미 서명이 돼 있다"며 112에 신고했다. 경찰과 선관위가 확인한 결과 동명이인이 해당 서명란에 서명한 것으로 파악됐으며, 해당 선거인은 정상적으로 투표를 마친 뒤 귀가했다.



부산에서는 이날 부산시장 1명과 교육감 1명, 구청장·군수 16명, 부산시의원 54명, 구·군의원 206명을 선출한다. 또 북구갑 국회의원 보궐선거도 함께 실시됐다.



투표는 오후 6시까지 부산지역 914개 투표소에서 진행된다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 925 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 부산의 투표율이 오후 3시 기준 51.8%를 기록하며 50%를 넘어섰다. 부산시장과 교육감, 기초단체장 선거가 동시에 진행된 가운데 투표는 대체로 차분한 분위기 속에서 이뤄졌지만 일부 투표소에서는 크고 작은 소동도 발생했다.부산시선거관리위원회에 따르면 이날 오후 3시 현재 부산지역 선거인수 285만7335명 가운데 148만928명이 투표를 마쳤다. 여기에는 사전 투표와 거소·선상·우편투표 참여자 61만2360명이 포함됐다.16개 구·군 가운데 투표율이 가장 높은 곳은 북구로 58.8%를 기록했다. 이어 연제구 53.4%, 영도구 53.0%, 동구와 금정구가 각각 52.6%, 동래구와 남구가 각각 52.4%로 뒤를 이었다.반면 기장군이 49.3%로 가장 낮았고 사하구 49.4%, 수영구 49.6%, 부산진구 49.7% 순으로 집계됐다.경찰에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 3시까지 부산지역 투표소와 관련해 접수된 112 신고는 모두 25건이었다. 이 가운데 투표 방해·소란 신고는 1건이었고 나머지 24건은 민원이나 오인 신고 등으로 파악됐다.오전 7시쯤 중구 보수동 제1투표소인 중구노인복지관에서는 한 50대가 1·2차 투표를 동시에 하게 해달라고 요구하다가 투표용지를 던지고 욕설을 하는 소동을 벌였다. 경찰은 선거관리위원회의 요청에 따라 해당 선거인을 투표소 밖으로 퇴거 조치했다.이어 오전 8시58분쯤에는 중구 부평동의 한 투표소에서 술에 취한 50대가 고성을 지르며 투표를 방해해 경찰의 경고를 받은 뒤 귀가했다.오전 11시10분쯤에는 동구 초량동의 한 투표소에서 80대 여성이 "부산시장 투표용지를 받지 못했다"고 항의하며 소란을 벌였으나, 경찰이 투표용지 배부 절차를 설명한 뒤 귀가 조처했다.오후 1시6분쯤에는 사상구 엄궁동의 한 투표소에서 한 50대가 "선거인명부에 이미 서명이 돼 있다"며 112에 신고했다. 경찰과 선관위가 확인한 결과 동명이인이 해당 서명란에 서명한 것으로 파악됐으며, 해당 선거인은 정상적으로 투표를 마친 뒤 귀가했다.부산에서는 이날 부산시장 1명과 교육감 1명, 구청장·군수 16명, 부산시의원 54명, 구·군의원 206명을 선출한다. 또 북구갑 국회의원 보궐선거도 함께 실시됐다.투표는 오후 6시까지 부산지역 914개 투표소에서 진행된다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지