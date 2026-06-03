[단독] 방송인 출신 전직 서울시의원, 수억원대 사기 혐의로 검찰 송치
피해규모 5억원 못 미쳐 특경법 미적용
서울 서대문구 지역 주민과 상인 등으로부터 수억원을 빌린 뒤 갚지 않고 잠적했던 전직 서울시의원이 검찰에 넘겨졌다.
3일 국민일보 취재에 따르면 서울 서대문경찰서는 지난달 28일 전직 서울시의원 A씨를 사기 혐의로 서울서부지검에 불구속 송치했다. 지난 3월 다수의 고소장을 접수한 경찰은 관련 사건을 병합해 수사해왔다.
A씨는 지난해부터 서울 서대문구 지역 주민과 상인, 교회 관계자, 구청 직원 등을 상대로 수시로 돈을 빌린 뒤 이를 갚지 않은 채 잠적한 혐의(국민일보 2026년 3월18일자 참조)를 받는다. 지역 상인회 등이 파악한 피해자 수만 수십명이다. 피해자들에 따르면 A씨는 금전을 빌리는 과정에서 자신의 정치 경력과 직함 등을 언급했던 것으로도 전해졌다.
다만 경찰은 현재까지 접수된 고소 건을 기준으로 확인된 피해 규모가 5억원에 미치지 않는다고 판단해 A씨에 대해 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(특경법)은 적용하지 않았다.
실제로 피해를 입었다는 이들 가운데 상당수는 경찰에 신고하지 않았던 것으로도 파악됐다. A씨에게 수천만원을 빌려줬다는 한 기업 대표 B씨는 “지난해 말 돈을 빌려달라는 연락을 받아 두세 번 거절하다가 무이자로 빌려줬는데, 이젠 연락조차 안 돼 돌려받는 건 사실상 포기했다”고 털어놨다.
또 다른 피해자인 상인 C씨도 “A씨가 ‘딸 학교 문제로 급하게 돈이 필요하다’며 급전을 요청해 수백만원을 빌려줬지만 돌려받지 못했다”고 말했다. B씨와 C씨 모두 경찰에 신고하지 않고 사실상 변제를 포기한 상태였다.
A씨는 바뀐 휴대전화 번호를 통해 일부 피해자들에게 사과 메시지를 보내고 변제 계획을 마련하겠다는 입장을 전달했던 것으로 알려졌다. 1000만원 이상을 빌려주고 돌려받지 못했다는 전 서대문구청 기간제 근로자 D씨에게는 최근 A씨가 별다른 설명 없이 10만원을 D씨 계좌로 송금했다고 한다. 이 과정에서 일부 피해자들은 고소를 취하했던 것으로도 전해졌다.
A씨는 지상파 방송 공채 개그우먼 출신으로 유치원 교사, 웃음 치료사, 레크리에이션 지도사 등으로 왕성한 방송활동을 했다. 이후 정계에 입문해 2014~2018년 서울시의원을 지냈다. 지난 2월까지도 서대문구청장의 참모로 일했다. A씨가 사기 혐의 피의자로 입건된 이후 서대문구의회는 해당 사건의 진상 규명을 위한 특별위원회를 구성했다.
김다연 기자 yan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사