“시장님 당선 축하드립니다” 선거 전날 태백시청 전광판 문구 논란
민주당 “공무원 조직적 개입 의혹” 주장
지방선거를 하루 앞두고 강원 태백시청 전광판에 특정 후보의 당선을 축하하는 문구가 송출돼 관권선거 논란이 제기됐다.
지난 2일 저녁 태백시청에서는 건물 내 전광판에 ‘이상호 시장님의 당선을 축하드립니다’라는 문구가 표시된 것으로 전해졌다. 화면에는 국민의힘 이상호 후보의 사진과 꽃다발 이미지도 함께 담겼다.
선거 결과가 나오기 전 공공기관 전광판에 특정 후보의 당선을 축하하는 내용이 게시된 것이었다. 더불어민주당 강원도당은 강하게 반발했다.
민주당 강원도당은 성명을 통해 “선거 결과가 나오기도 전 특정 후보의 당선을 예측해 축하하는 문구를 게시한 것은 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위”라고 비판했다.
도당은 최근 태백시 공무원이 소셜미디어에 이상호 시장의 인터뷰 기사를 올렸다가 검찰에 고발된 점도 거론했다. 그러면서 “태백시 공무원의 선거 개입 의혹은 이번이 처음이 아니다”라고 덧붙였다.
민주당 강원도당은 “공식 선거운동이 끝나기도 전 선거 결과를 예측해 전자현수막을 게시한 건 개인의 실수를 넘어 태백시 공무원을 동원한 조직적인 선거 개입 의혹이 사실에 가까워지고 있다는 방증”이라고 주장했다.
이어 “민주주의와 지방자치의 꽃 지방선거를 관권선거로 물들인 태백시를 강력히 규탄한다”며 태백시에 게시 경위와 의사결정 과정, 관련자 역할을 조사해 공개하라고 요구했다.
도당은 선거관리위원회와 수사기관에 엄정한 조사를 요구했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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