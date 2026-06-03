김초엽 원작 SF 애니 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’ 개봉
“우리는 그곳에서 괴로울 거야. 하지만 그보다 많이 행복할 거야.” 완벽한 유토피아를 뒤로하고 그들은 왜 결함투성이인 불완전한 지구를 선택했을까. 한국 SF 소설계의 지평을 넓힌 김초엽 작가의 베스트셀러 소설집 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’ 속 동명의 단편을 스크린으로 확장한 감성 SF 애니메이션 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’가 3일 CGV에서 단독 개봉했다.
영화는 열여덟 살이 되면 1년간 지구로 순례를 떠나야 하는 독특한 규칙을 지닌 세상을 배경으로, 인간이 왜 고통스러운 삶을 선택하게 되는지 그 철학적 물음을 깊이 있게 탐구한다.
문학적 감수성과 독창적인 상상력이 맞물린 이 작품은 인기 코미디 크루 빠더너스가 직접 수입한 영화로 화제를 모은 ‘너바나 더 밴드’ 등을 제치고 독립·예술영화 예매율 1위를 차지했다.
일본 애니메이션계에서 활약하는 허평강 총감독이 메가폰을 잡았고, ‘케이팝 데몬 헌터스’ ‘인사이드 아웃 2’ 등 글로벌 대형 프로젝트에 참여해온 위현송 캐릭터 디자이너가 합류해 완성도를 높였다.
충무로의 믿고 보는 배우 김향기, 박지후, 이주영이 목소리 연기를 통해 세밀한 감정선을 책임진다. 여기에 독보적인 색채를 지닌 밴드 새소년의 황소윤이 음악감독으로 참여해 신비로운 사운드와 분위기를 구축했다.
원작자인 김초엽 작가와 배우 박정민 등이 게스트로 나선 릴레이 관객과의 대화(GV)는 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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