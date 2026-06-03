폭염중대경보 땐 고위험 노인 안부 하루 2번 확인한다
정부, 여름철 취약계층 보호대책 발표
재난 문자·앱·마을방송에 드론도 활용
경로당 냉방비 월 16만5000원 지원
폭염 심하면 노인일자리 야외활동 중단
정부가 폭염중대경보 발령 시 거동이 불편하거나 농어촌에서 작업하는 고위험군 노인의 안부를 하루 2차례 확인하기로 했다. 노숙인과 쪽방촌 주민, 치매 어르신 등 폭염에 취약한 계층에 대한 보호 체계도 강화한다.
보건복지부는 3일 관계 부처 합동으로 마련한 ‘2026년 여름철 취약계층 보호 대책’을 발표했다. 이달 1일부터 폭염특보 체계의 최상위 단계인 폭염중대경보가 새로 도입된 데 맞춰 취약계층 보호 조치를 확대하는 내용이 담겼다.
정부는 폭염특보 등 재난 상황이 발생하면 재난방송과 재난문자뿐 아니라 ‘안전디딤돌’ 애플리케이션, 스마트 마을방송 등을 통해 위험 정보와 행동 요령을 알릴 방침이다. 스마트 마을방송은 자동 음성전화 방식으로 주민에게 안내하는 체계다.
지방정부는 드론도 활용한다. 경북에서는 휴가철 유동 인구가 많은 지역이나 대형 산불 피해 지역을 대상으로 확성기와 열화상 카메라를 장착한 드론을 띄워 폭염 행동 요령을 안내하고 실내 이동을 권고할 계획이다.
폭염중대경보가 내려지면 취약계층 안부 확인 주기도 촘촘해진다. 거동이 어렵거나 농어촌에서 일하는 고위험군 노인은 폭염주의보·경보 때 하루 1회 전화나 방문으로 안부를 확인하고, 폭염중대경보 때는 하루 2차례로 늘린다.
고독사 고위험군은 명예 사회복지공무원 등 지역 인적 안전망을 통해 이틀에 한 번씩 안부를 살핀다. 노숙인에 대해서는 폭염주의보·경보 발령 시 하루 3차례 순찰하고, 폭염중대경보 때는 고령자 등 고위험군의 안전 상태를 추가로 확인한다.
쪽방촌 주민 중 고령자 등 고위험군은 폭염주의보·경보 때 이틀에 한 번씩 안부를 확인하고, 폭염중대경보가 발령되면 매일 확인한다. 치매안심센터에 등록된 치매 어르신과 가족 101만명에게는 폭염중대경보 발령 시 기상특보 상황과 폭염 행동 요령을 카카오톡으로 보낸다.
폭염 대응이 특히 어려울 것으로 예상되는 치매 어르신 약 7000명에게는 매일 1차례 안부를 확인하고 필요한 지역사회 자원도 연결한다.
냉방비와 냉방 물품 지원도 확대된다. 정부는 7~8월 폭염 기간 전국 경로당에 월 16만5000원의 냉방비를 지원한다. 사회복지시설에는 시설 유형과 규모에 따라 월 10만~50만원을 지급한다.
기초생활수급자 등 취약계층에는 에너지 이용권과 함께 에어컨 설치·교체를 지원한다. 거리 노숙인이 많이 모이는 지역과 쪽방촌 주변에는 무더위 쉼터와 응급 잠자리를 운영하고, 얼음물과 냉방 매트 등도 제공한다. 먹거리 지원 사업인 ‘그냥드림’ 방문자에게도 얼음물을 나눠준다.
정부는 경로당 식사 제공 일수도 단계적으로 주 5일까지 늘릴 계획이다. 이를 위해 전국 경로당 6만9000여곳에 양곡비를 지원한다. 여름방학 동안 학교 급식을 먹기 어려운 아동을 위해서는 전국 5600여곳 마을돌봄기관 등을 중심으로 결식 우려 아동을 발굴하고 식사를 지원한다.
노인일자리 사업의 야외활동도 폭염 상황에 따라 조정된다. 정부 노인일자리 사업 참여자는 지난달 28일부터 오는 9월 30일까지 활동 시간을 월평균 30시간에서 15시간으로 줄일 수 있도록 했다. 폭염중대경보가 발령되면 실외 활동은 전면 중단된다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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