지자체 5급 이상 여성 공무원 1만명 돌파… 신입 줄고 휴직 늘어
지방자치단체 5급 이상 여성 공무원이 처음으로 1만명을 넘어섰다. 전체 지자체 공무원 수는 줄어든 가운데 여성 공무원 비중은 높아졌다. 신규 임용은 감소한 반면 휴직자는 늘어난 것으로 나타났다.
행정안전부가 3일 발표한 ‘지자체 공무원 인사 통계’에 따르면 지난해 말 기준 5급 이상 지자체 공무원 2만7139명 가운데 여성은 1만518명이었다. 2005년 관련 통계 작성이 시작된 이후 5급 이상 여성 공무원이 1만명을 넘기는 처음이다.
5급 이상 공무원 중 여성 비율도 2024년 34.7%에서 지난해 38.8%로 4.1% 포인트 상승했다. 전체 지자체 공무원 가운데 여성 비중 역시 높아졌다. 지난해 말 지자체 여성 공무원은 16만3328명으로 1년 전보다 1618명 늘었다. 전체 공무원 중 여성 비율은 51.3%에서 52.0%로 0.7% 포인트 늘었다.
전체 지자체 공무원 수는 감소했다. 지난해 말 전국 지자체 공무원은 31만3924명으로 2024년보다 1281명(0.4%) 줄었다. 행안부는 육아휴직 인원이 늘면서 현원이 감소한 것으로 분석했다.
신규 임용 규모도 줄었다. 지난해 새로 임용된 지자체 공무원은 1만6243명으로 전년보다 2529명 감소했다. 감소율이 13.5%로 큰 편이다. 신규 임용 인원은 2021년 이후 하락세를 이어가고 있다.
다만 정년퇴직 예정자가 늘어나는 만큼 향후 신규 임용 규모는 증가세로 돌아설 것으로 전망된다. 정년퇴직 예정 인원은 올해 4550명, 내년 7837명, 2년 뒤엔 9273명으로 해마다 큰 폭으로 늘어날 예정이다.
휴직자는 증가했다. 지난해 휴직자는 3만3948명으로 전년보다 9.1%(2818명) 늘었다. 사유별로는 육아휴직이 2만4266명으로 가장 많은 71.5%를 차지했다. 장기요양휴직은 7140명으로 21.0%, 가족돌봄휴직은 1659명으로 4.9%였다.
시도별 공무원 수는 경기가 5만6988명으로 가장 많았다. 서울 4만8413명, 경북 2만4281명, 경남 2만3331명, 전남 2만1542명 순이었다.
시군구 중에서는 경남 창원시가 4076명으로 가장 많았다. 이어 경기 수원시 3802명, 경기 고양시 3456명, 경기 용인시 3409명, 충북 청주시 3331명 순이었다.
직종별로는 일반직이 31만2057명으로 대부분을 차지했다. 특정직은 929명, 별정직은 660명, 정무직은 278명이었다. 계급별로는 6급 비율이 30.2%로 가장 높았고, 5급 이상은 8.3%였다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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