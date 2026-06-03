[포착] 아이돌도 “소중한 한표”…BTS 멤버도 투표 참여
제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거가 치러진 3일, 스타들도 투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다. 이들은 온라인에 투표 인증샷을 올리면서 유권자들의 투표 참여를 독려했다.
이 같은 분위기에 동참한 스타 중엔 그룹 방탄소년단(BTS)의 맏형 진도 있었다. 월드 투어 ‘아리랑’(ARIRANG)의 라스베이거스 공연을 마치고 잠시 귀국한 그는 이날 용산구 한남동 제3투표소를 찾아 밝은 미소와 함께 투표를 마쳤다.
방송인 장영란은 투표 도장이 찍힌 손등 사진을 공개하며 “바쁘시더라도 꼭 투표하세요”라고 참여를 독려했다.
배우 소유진도 투표소 전경 사진과 함께 “투표 완료”라는 글을 남기며, 세 자녀와 함께하는 바쁜 일상 속에서도 투표를 마쳤다고 전했다.
KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’에 출연 중인 배우 윤종훈 역시 소셜미디어에 투표소 앞 사진을 올리고 “모두 투표하시죠”라고 적었다.
자녀와 함께 투표소를 찾으며 한 표의 의미를 전한 스타들도 있었다. 뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부는 아들과 함께한 가족사진을 공개하며 “소중한 한 표 알려주기”라고 썼다.
방송인 장성규도 손등에 찍힌 투표 도장 인증사진과 함께 “아들과 투표소 첫 동행. 당선될 분들 우리 어린이들 잘 부탁합니다”라는 메시지를 남겼다. 배우 진태현·박시은 부부는 새벽 러닝 훈련을 마친 뒤 운동복 차림으로 투표소를 찾은 모습을 공개했다.
아이돌 그룹 멤버들의 투표 행렬도 이어졌다. 그룹 오드유스는 일본인 멤버를 제외한 전원이 함께 투표에 참여해 “소중한 한 표를 행사해 보세요”라고 팬들과 시민들의 참여를 독려했다.
2007년생으로 생애 첫 투표에 나선 멤버 카니는 “어른이 되고 대한민국 국민으로서 첫 투표를 했다. 뿌듯한 기분”이라고 소감을 밝혔다. 또 다른 멤버 써머는 “자랑스러운 대한민국의 국민으로서 소중한 한 표 행사하고 왔다”고 전했다.
이보다 앞서 사전투표에 참여한 스타들도 있었다. 그룹 코르티스의 마틴과 주훈, 그룹 이프아이의 원화연·태린·라희·카시아는 사전투표 인증사진을 공개하며 투표 사실을 알렸다.
특히 2008년생으로 처음 투표권을 행사한 마틴과 주훈은 위버스에 사전투표 확인증을 든 사진과 함께 “우리도 성인이지 이제”라고 남기며 첫 투표의 설렘을 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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