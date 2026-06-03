12·29 제주항공 참사 유가족 “기소 미룬 검찰, 납득할 수 없어”
입장문 내고 더딘 책임자 처벌 규탄
“1년 5개월 넘게 피눈물로 버텨…”
12·29 제주항공 참사 유가족들이 참사 발생 1년 5개월이 넘도록 더디게 진행중인 수사와 책임자 처벌을 규탄하고 나섰다.
12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회는 3일 입장문을 내고 “검찰은 기체 결함과 항공사 과실이 명백히 밝혀지지 않았다며 단 한 명도 기소하지 않았다”며 “사실상 항공철도사고조사위원회의 결과보고서가 나올 때까지 기소를 미루겠다는 검찰의 입장을 결코 납득할 수 없다”고 밝혔다.
이어 “특수단이 해체되지 않고 기한 없이 수사를 이어가는 점은 다행스럽다. 하지만 수사 인력이 기존 48명에서 20명으로 대폭 축소된 것은 수사 동력의 상실과 공백으로 이어질까 우려되는 상황”이라며 “1년 5개월이 넘는 시간을 피눈물로 버텨온 유가족들은 하루하루 속이 타들어 간다. 이대로라면 1년 이상 책임자 처벌이 지연될 수도 있다”고 우려했다.
또한 “특수단 운영 연장은 형식적인 내용에 그쳐선 안된다. 항공 전문 인력 보강과 철저한 보완 수사를 통해 참사에 대한 강력한 진상규명 의지를 다시 증명해야 한다”고 촉구했다.
아울러 “경찰은 조직 내 경찰항공대 등 전문 인력풀을 적극 가동해 독자적인 검증 전문성을 즉각 확보해야 한다”면서 “특수단 또한 지금까지의 수사 내용과 구체적인 기소 방향을 유가족 앞에 투명하게 공개해야 한다. 검찰도 이미 입증된 범죄 혐의에 대해 결단을 내리라”고 밝혔다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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