경기북부 지방선거 투표 순조…소란·오인 등 16건 신고

연천군 53.9% 투표율 최고 높아

파주시 39.7%로 가장 낮은 수준

선거 관련 112 신고 16건 접수

연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 본투표 날인 3일 경기북부 지역은 오후 1시 기준 최고 53.9%의 투표율을 기록하며 순조롭게 투표가 진행 중인 가운데 투표소 주변에서 소란과 오인 신고 등 총 16건의 112 신고가 접수됐다.



중앙선거관리위원회와 경기북부경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시 기준 경기북부 지역에서 가장 높은 투표율을 기록한 곳은 연천군으로, 유권자 3만8876명 중 2만956명이 참여해 53.9%를 나타냈다.



이어 포천시가 47.7%로 두 번째로 높았으며, 동두천시 45.1%, 양주시 41.6%, 의정부시 41.3% 순으로 집계됐다.



유권자가 92만3622명으로 경기북부에서 가장 많은 고양시는 덕양구 43.7%, 일산서구 43.1%, 일산동구 41.7%의 투표율을 보였으며, 파주시는 39.7%로 가장 낮은 투표율을 기록하고 있다. 이 투표율에는 지난달 29~30일 진행된 사전투표 결과가 포함됐다.



투표가 이어지면서 경찰에는 오전 6시부터 오후 2시까지 총 16건의 선거 관련 112 신고가 접수됐다. 유형별로는 오인 신고 8건, 상담 문의 4건, 기타 4건이다.







앞서 오전 6시59분쯤 연천군 전곡읍에서는 정당 의복을 입은 이들이 투표 독려를 한다는 신고가 있었으나, 투표소와 100m 이상 떨어진 곳이어서 법적 문제가 없는 것으로 파악됐다.



오전 11시 56분에는 고양시 덕양구 용정초등학교 투표소에서 기표 용지가 반만 찍힌 것에 항의하며 소란을 피운다는 신고가 접수됐으나 대상자가 경찰 출동 전 자진 귀가하기도 했다.



경기북부경찰청은 이날 관내 투표소 193곳에 기동대 4개 부대와 광역예방순찰대 2개 팀 등 총 500여명의 경비 인력을 투입했다.



또한 지역 경찰 1800여명을 동원해 투표소별로 2시간에 1회씩 112 연계 순찰을 실시하며 주변 질서 유지와 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.



한편, 이날 본투표는 오후 6시까지 진행되며, 사전투표와 달리 유권자의 주소지 관할로 지정된 투표소에서만 투표권을 행사할 수 있다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제9회 전국동시지방선거 본투표 날인 3일 경기북부 지역은 오후 1시 기준 최고 53.9%의 투표율을 기록하며 순조롭게 투표가 진행 중인 가운데 투표소 주변에서 소란과 오인 신고 등 총 16건의 112 신고가 접수됐다.중앙선거관리위원회와 경기북부경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시 기준 경기북부 지역에서 가장 높은 투표율을 기록한 곳은 연천군으로, 유권자 3만8876명 중 2만956명이 참여해 53.9%를 나타냈다.이어 포천시가 47.7%로 두 번째로 높았으며, 동두천시 45.1%, 양주시 41.6%, 의정부시 41.3% 순으로 집계됐다.유권자가 92만3622명으로 경기북부에서 가장 많은 고양시는 덕양구 43.7%, 일산서구 43.1%, 일산동구 41.7%의 투표율을 보였으며, 파주시는 39.7%로 가장 낮은 투표율을 기록하고 있다. 이 투표율에는 지난달 29~30일 진행된 사전투표 결과가 포함됐다.투표가 이어지면서 경찰에는 오전 6시부터 오후 2시까지 총 16건의 선거 관련 112 신고가 접수됐다. 유형별로는 오인 신고 8건, 상담 문의 4건, 기타 4건이다.이날 오전 8시59분쯤 양주시 덕계동 회천2동 제7투표소에서는 한 40대 남성이 투표소 내부를 촬영한 뒤 사진을 지우지 않는다는 신고가 접수됐으나, 확인 결과 투표소 밖에서 내부를 기념 촬영한 것으로 선거법 위반에는 해당하지 않아 사진 자진 삭제 후 귀가 조치됐다.앞서 오전 6시59분쯤 연천군 전곡읍에서는 정당 의복을 입은 이들이 투표 독려를 한다는 신고가 있었으나, 투표소와 100m 이상 떨어진 곳이어서 법적 문제가 없는 것으로 파악됐다.오전 11시 56분에는 고양시 덕양구 용정초등학교 투표소에서 기표 용지가 반만 찍힌 것에 항의하며 소란을 피운다는 신고가 접수됐으나 대상자가 경찰 출동 전 자진 귀가하기도 했다.경기북부경찰청은 이날 관내 투표소 193곳에 기동대 4개 부대와 광역예방순찰대 2개 팀 등 총 500여명의 경비 인력을 투입했다.또한 지역 경찰 1800여명을 동원해 투표소별로 2시간에 1회씩 112 연계 순찰을 실시하며 주변 질서 유지와 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.한편, 이날 본투표는 오후 6시까지 진행되며, 사전투표와 달리 유권자의 주소지 관할로 지정된 투표소에서만 투표권을 행사할 수 있다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지