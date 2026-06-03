광주 광산구, ‘피살 여고생 돕다 중상’ 고교생 의사상자 신청
장윤기가 휘두른 흉기에 크게 다쳐
광주 광산구는 괴한의 흉기 습격을 받은 여고생을 구하려다 중상을 입은 고등학생 A군(17)에 대해 보건복지부에 의사상자 지정을 신청했다고 3일 밝혔다.
의사상자 지정은 자신의 직무와 상관 없이 위해에 처한 다른 사람의 생명·신체, 재산을 구하다가 사망하거나 부상을 입은 사람을 예우·지원하기 위해 마련된 제도다.
A군 지난달 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 거리에서 여고생의 비명을 듣고 도움을 주려다 장윤기(23)가 휘두른 흉기에 목 부위 등을 찔려 크게 다쳤다. A군은 현재 병원에서 치료를 받고 퇴원한 것으로 알려졌다.
광산구는 광주경찰청과 협의를 거쳐 당시 구조 행위를 입증할 수 있는 수사 자료, 의료진 소견서, 진단 자료 등을 확보해 보건복지부 의사상자심사위원회에 심의를 요청했다. 심의 결과는 2∼3개월 뒤에 나올 것으로 예상된다.
앞서 검찰은 A군에게 범죄 신고자 구조금을 지급하기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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