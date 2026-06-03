음성품바축제 10일 개막…재미·사랑·나눔 ‘듬뿍’
14일까지 설성공원 등 일원
충북 음성군은 오는 10∼14일 설성공원과 꽃동네 일원에서 제27회 음성품바축제를 개최한다고 3일 밝혔다.
올해는 ‘음성은 품바야! 재미, 사랑, 나눔 up, up, up’을 슬로건으로 나눔의 가치와 재미 등을 담은 다채로운 프로그램을 마련했다. 방문객이 음식을 구매하면 수익금의 일부가 자동으로 소외계층에게 전달되는 기부형 푸드트럭을 새로 도입했다. 지역 예술가들이 참여하는 예술작품 플리마켓 판매 수익금도 저소득층을 위해 쓰인다.
군은 또 글로벌 품바 래퍼 경연대회 등 힙합과 품바의 이색적인 만남을 제공한다. 외국인 관광객이 언어와 문화 장벽 없이 축제를 즐기도록 외국인 전용 쉼터도 마련했다. 이번 축제의 주요 프로그램은 품바 하우스 짓기, 품바촌 체험, 전국 품바 길놀이 퍼레이드, 품바 뮤지컬 '가을이 온다네', 성인 전용 품바 유료 공연, 천인의 비빔밥 나누기 등이다.
전국의 노숙인 1004명에게 일자리, 법률, 심리상담을 제공하는 프로젝트와 업사이클링 체험 공간인 새활용 공작소도 운영한다.
품바축제는 금왕읍 무극리 다리 밑에서 생활하는 거지들을 도왔던 고(故) 최귀동 옹의 숭고한 뜻을 기리기 위해 2000년 시작했다. 최귀동 할아버지의 숭고한 인류애와 박애정신을 기억하고 사랑과 나눔을 실천하는 축제다. 최 할아버지는 거동이 불편한 노숙인들을 위해 자신이 구걸한 음식을 나눴고, 이런 정신은 음성 꽃동네 설립의 모태가 됐다.
군 관계자는 “품바축제는 우리 주변의 소외된 이웃도 돌아보는 따뜻한 축제”라며 “올해는 전 세대가 공감할 수 있는 프로그램을 선보인다”고 말했다.
음성=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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