포항시, 청년도전지원사업 ‘호응’…취업 전 과정 지원
경북 포항시가 장기 미취업 상태에 놓인 청년들의 사회 진출을 지원하기 위해 추진 중인 ‘청년도전지원사업’이 긍정적인 반응을 얻고 있다.
포항시는 ‘2026 청년도전지원사업’을 통해 지역 청년들의 자신감 회복과 취업 경쟁력 강화에 나서고 있다고 3일 밝혔다.
해당 사업은 최근 6개월 이상 취업·교육·직업훈련 이력이 없는 만 18세부터 34세 이하 청년을 대상으로 맞춤형 상담과 진로 탐색, 취업 역량 강화 프로그램을 운영한다.
프로그램은 참여 기간에 따라 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 과정으로 구성되며, 현재 장기 과정 2개 기수와 중기 과정 1개 기수가 운영 중이다. 참여자들은 진로 설계부터 취업 준비까지 전 과정을 아우르는 지원을 받는다.
세부적으로는 1대1 맞춤형 상담을 비롯해 진로·적성 탐색, 취업역량 강화 교육, 생활관리 및 동기부여 프로그램, 현직자 특강, 취업 연계 활동 등이 제공된다.
특히 포스코, 한국수질관리원 등 지역 주요 기업 탐방 프로그램은 다양한 직무를 체험할 수 있는 기회를 제공하며 참여 청년들의 만족도를 높이고 있다. 올해는 국가배터리순환클러스터와 이차전지종합관리센터 방문도 예정돼 있어 신산업 분야 진로 탐색 기회도 확대될 전망이다.
제도 개선도 이뤄졌다. 올해부터 재참여 기준이 완화되면서 과정 간 연계 참여와 재도전 기회가 확대됐다. 사업 종료 후 6개월이 지나면 재참여가 가능해 개인별 구직 상황에 맞춘 단계적 지원이 가능해졌다.
지원체계 역시 강화됐다. 시는 고용·교육·복지 분야 14개 유관기관이 참여하는 ‘청년도전협의체’를 운영해 프로그램 수료 이후에도 취업 연계와 사후관리를 지속적으로 지원할 계획이다.
현재 중·단기 과정 참여자를 추가 모집 중이다. 참여 청년에게는 과정 참여 및 이수 단계에 따라 50만원에서 최대 350만원까지 참여 수당과 인센티브가 지급된다. 신청은 경북고용성장지원센터 포항지점 또는 고용24 누리집을 통해 가능하다.
권오성 포항시 일자리청년과장은 “청년도전지원사업을 통해 구직 과정에서 어려움을 겪고 있는 지역 청년들이 부담 없이 참여해 새로운 출발의 계기를 만들길 바란다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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