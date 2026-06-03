한밤중 뉴욕 맨홀에서 무슨 일?…정체불명 사람들이 ‘들락날락’
경찰 수사 중
미국 뉴욕의 하수도에 정체불명의 인물들이 잇따라 드나드는 모습이 보안카메라에 포착돼 경찰이 수사에 나섰다.
2일(현지시간) AP통신 보도에 따르면 최근 브루클린과 퀸스 일대에서는 사람들이 맨홀을 통해 하수도에 들어가거나 나오는 장면이 최소 세 차례 촬영됐다. 가령 지난달 29일 새벽에는 브루클린 윌리엄스버그에서 7명 안팎의 인물들이 차량이 오가는 교차로 한가운데 맨홀에서 기어 나오는 모습이 포착됐다.
이들 중 일부는 헤드램프를 착용했고 삽을 들고 있었다. 한 남성은 맨홀 밖으로 나오던 중 지나가던 차량에 치일 뻔하기도 했다.
또 다른 영상에는 브루클린 그레이브센드 지역에서 7명가량이 맨홀 밖으로 나온 뒤 인근에 주차된 차량으로 이동해 옷을 갈아입는 모습이 담겼다.
경찰은 이들이 전날 밤 11시쯤 하수도에 들어간 것으로 보고 있으며 약 3시간 동안 지하에 머물렀을 가능성이 있는 것으로 파악했다.
앞서 지난달 5일에는 퀸스의 한 거리에서 방수 장화와 보호장비를 착용한 3명이 맨홀 뚜껑을 열고 하수도로 내려가는 장면도 촬영됐다.
뉴욕시 환경보호국은 영상이 촬영된 브루클린 내 두 곳의 하수도를 점검한 결과 시설 훼손 등 특이사항은 발견되지 않았다고 밝혔다. 퀸스에서 발생한 사례에 대해서는 조사가 진행 중이다.
환경보호국은 하수도 무단 출입이 불법일 뿐 아니라 매우 위험한 행위라고 경고했다.
경찰은 현재까지 공공 안전을 위협할 만한 정황은 발견되지 않았으며 부상자나 체포 사례도 없다고 밝혔다.
다만 정체불명의 인물들이 하수도에 출입한 경위와 목적에 대해서는 계속 수사 중이라고 설명했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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