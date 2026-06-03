전북도, 국제 스포츠도시 조성 전략 마련 나서
국제 스포츠 도시 조성 연구용역 중간보고회
도시재생·도시마케팅 연계 발전 방향 논의
국제 이벤트 유치·권역별 특화 전략 검토
전북특별자치도가 스포츠를 도시 성장 동력으로 활용하는 국제 스포츠도시 조성 전략 마련에 나섰다. 국제 스포츠 이벤트와 도시 경쟁력 강화를 연계한 중장기 발전 방안을 구체화한다는 구상이다.
전북도는 지난 2일 도청 종합상황실에서 국제 스포츠-시티노믹스 경영전략 기본구상 연구용역 중간보고회를 열고 국제 스포츠도시 조성을 위한 전략 방향과 실행계획 수립 방안을 논의했다고 3일 밝혔다.
이번 보고회는 착수보고회 이후 진행된 연구 내용을 공유하고 스포츠를 기반으로 한 도시 발전 전략과 전북형 국제 스포츠도시 조성 방향을 점검하기 위해 마련됐다.
연구용역은 국제 스포츠도시 조성을 위한 비전과 목표를 설정하고 스포츠를 활용한 도시 경쟁력 강화와 산업 생태계 조성, 도시마케팅 전략 수립 등을 통해 지속 가능한 스포츠-시티노믹스 기반을 구축하는 데 목적을 두고 있다.
이날 보고회에서는 연구 수행기관인 전북연구원이 스포츠-시티노믹스 개념 정립과 국내외 우수사례 조사, 사업 여건 분석 결과를 바탕으로 국제 스포츠도시 조성을 위한 기본구상 방향을 발표했다.
전북연구원은 스포츠를 도시재생과 도시경영, 도시마케팅과 연계한 전략 개념으로 접근하고 국제 스포츠 이벤트 유치와 인프라 구축을 연계한 도시 발전 방향, 스포츠 기반 산업 생태계 조성 필요성 등을 제시했다.
또 도민 스포츠 참여도와 숙박·경기시설 등 기반 여건 분석 결과를 토대로 전북의 특성과 경쟁력을 반영한 국제 스포츠 이벤트 유치 전략과 권역별 특화 발전 방향 등에 대한 논의도 이뤄졌다.
정은천 전북연구원 연구위원은 “이번 연구는 단순한 스포츠 이벤트 유치를 넘어 스포츠를 기반으로 도시 경쟁력과 산업 생태계를 강화하기 위한 전략 방향을 마련하는 데 의미가 있다”며 “전북의 여건과 특성을 반영한 국제 스포츠도시 발전 방향을 구체화해 나가겠다”고 말했다.
전북도는 중간보고회에서 제시된 의견을 반영해 연구 내용을 보완하고, 향후 전문가 의견 수렴과 최종보고회를 거쳐 국제 스포츠-시티노믹스 경영전략 기본구상을 마련할 계획이다.
전북도는 2036 하계올림픽 유치도 추진하고 있다. 전북은 대한체육회로부터 국내 후보도시로 선정된 뒤 지난 2월 문화체육관광부에 유치신청서를 제출했으며 정부 심의를 거쳐 국제올림픽위원회(IOC) 유치 절차를 진행할 계획이다.
신청서에는 전북을 중심으로 서울·대구·충북 충주 등 연대도시와 함께 올림픽과 패럴림픽을 분산 개최하고 기존 경기장을 활용해 신규 시설 건설을 최소화하는 내용 등이 담겼다.
유희숙 전북도 2036하계올림픽유치단장은 “올림픽은 단일 이벤트가 아닌 국제 스포츠도시로 나아가기 위한 과정”이라며 “스포츠 기반 도시 발전 전략과 국제 스포츠도시 비전을 구체화하고 올림픽 유치 기반을 체계적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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