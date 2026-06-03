“오로지 주민 위한 사람이길”…대전시민들도 소중한 ‘한 표’
“번호 확인하셨죠? 저쪽 뒤로 서시면 돼요.”
3일 오전 10시 대전 서구 복수동 신계중에 있는 복수 제4투표소에 사람들이 하나 둘씩 모여들고 있었다. 아이 2명과 손을 잡고 투표소를 찾은 엄마 유권자부터 지팡이를 짚고 온 고령의 여성 유권자, 앳된 티가 나는 남성 유권자까지 각양각색의 모습이었다.
유권자들은 등재번호를 묻는 선거사무원의 안내에 따라 질서정연하게 투표소로 발걸음을 옮겼다. 투표용지를 받은 뒤 기표소에 들어간 이들은 자신의 소중한 권리를 행사한 뒤 용지를 곱게 접어 투표함에 넣고 출구로 빠져나왔다.
올해 대학에 입학한 임모(19)씨는 생애 첫 투표를 앞둬 설렌다며 기대감을 감추지 않았다. 임씨는 “투표 절차나 후보자들에 대해 잘 몰라서 열심히 공부했다. 공보물을 꼼꼼하게 보면서 어떤 사람들이 어떤 일을 하려는지 확인했다”며 “사실 첫 투표가 대통령 선거였으면 좋을 것 같다고 생각해왔기에 다소 아쉽다는 생각이 들었다. 하지만 대선이 아니라 긴장은 덜 되고 오히려 재미있을 것 같다”고 했다.
지역을 위해 일할 일꾼이 어떤 사람이었으면 좋겠냐는 질문에는 “그저 성실하고 약속을 잘 지키는 사람이었으면 좋겠다”고 답했다.
시민들은 자신이 겪고 있는 상황, 지금의 정치 지형 등에 따라 소신껏 투표했다고 입을 모았다. 주민 황모(68)씨는 “투표는 의무적으로 해야 하는 것이다. 나는 여당 후보를 선택했는데, 과거 시장직을 수행할 당시의 정책이 마음에 들었기 때문”이라며 “다시 시장을 맡아 하던 일을 제대로 이어서 하면 좋겠다”고 설명했다.
또 다른 주민 이모(65·여)씨는 “현 정부는 세금을 너무 많이 떼고 있다. 노인이나 어려운 사람들에게 혜택을 주는 것은 좋지만 정부 정책에 서운한 마음이 든다”며 “나도 그렇지만 집이나 상가 건물을 내놓은 사람들 얘기를 들어보면 절대로 (세가) 나가지 않는다고 한다. 공평하지 못한 정책 때문인지 대학생인 우리 아이도 정부에 불만이 많다”고 토로했다.
일부 주민은 정치색과 관계없이 오로지 주민만을 위해 일할 사람이 당선되면 좋겠다는 바람을 내비쳤다. 유성구 학하동 제2투표소에서 만난 김모(39)씨는 “당적과 관계없이 대전과 유성구에 실질적인 도움을 줄 수 있는 후보가 당선됐으면 좋겠다”고 말했다.
대전=글·사진 전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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