“오로지 주민 위한 사람이길”…대전시민들도 소중한 ‘한 표’

선거일인 3일 대전 서구 복수동 신계중에 위치한 복수 제4투표소에서 유권자들이 투표를 기다리고 있는 모습.

3일 대전 유성구 학하동 제2투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄을 서있다.

우리 아이도 정부에 불만이 많다”고 토로했다.

“당적과 관계없이 대전과 유성구에 실질적인 도움을 줄 수 있는 후보가 당선됐으면 좋겠다”고 말했다.