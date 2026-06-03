AI가 무인수상정·드론 통제… 미래 해양전장 부산서 검증
AI 기반 다기종 무인체계 통합운용 검증
무인수상정·드론·유인함정 지휘체계 하나로
부산 앞바다서 검증… 나토 시장 진출 기대
부산 앞바다에서 인공지능(AI)이 무인수상정과 드론을 통합 지휘하는 미래 해양 전장의 모습이 구현됐다. 특히 국내 해양 무인체계가 미국 방산 AI 기업 팔란티어(Palantir)와 협력해 개발한 지휘통제 체계와 연동되면서 글로벌 방산시장 진출 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.
국립한국해양대학교는 지난달 27일 교내 해상 시험장과 인근 해역에서 열린 LIG 디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)의 ‘무인수상정 지능형 지휘통제 실증 시연회’를 성공적으로 지원했다고 3일 밝혔다.
이번 시연은 AI 기반 지휘통제 체계와 다 기종 무인체계 통합 운용 기술을 실제 해상 환경에서 검증하기 위해 마련됐다. LIG D&A는 국내 최초로 여러 종류의 무인체계를 하나의 시스템으로 통합 제어하는 ‘다 기종 무인체계 군집 연결’기술을 선보였다.
현장에는 무인수상정 해검3·해검5와 소형 다목적 무인수상정 해검S 등 무인수상정 5척, 무인항공기(UAV) 3대, 유인함정 3척이 투입됐다. 이들은 하나의 지휘통제 체계 아래에서 대함전과 대잠전 시나리오를 수행했다.
시연의 핵심은 AI 기반 지휘통제 체계였다. 해상과 공중에서 수집된 데이터를 실시간으로 융합·분석해 전술 상황을 판단하고 지휘관에게 최적의 작전 계획을 제안하는 방식이다. LIG D&A는 해당 체계를 적용할 경우 탐지부터 결심, 교전까지 걸리는 시간이 기존 대비 약 10% 수준으로 단축된다고 설명했다.
특히 이번 실증에는 미국 데이터 분석 기업 팔란티어와 협력해 개발한 AI 기반 의사결정 솔루션이 적용됐다. 팔란티어는 우크라이나 전쟁을 계기로 군사·정보 분석 분야에서 영향력을 확대하며 서방권 방산 시장의 핵심 플랫폼 기업으로 부상한 곳이다.
업계에서는 국산 무인수상정이 팔란티어 기반 지휘통제 체계와 연동되면서 향후 유럽과 나토(NATO) 회원국 시장 진출에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 보고 있다.
이번 시연은 대학과 기업이 협력해 첨단 해양 방산 기술을 실제 해역에서 검증했다는 점에서도 의미가 있다. 국립한국해양대는 무인항공기 운용, 5G 통신망 지원, 관제실 구축, 시험평가 체계 마련 등 실해역 운용 인프라를 구축해 왔으며, 이를 바탕으로 해양 무인체계 실증을 지원했다.
임요준 국립한국해양대 해양무인기술교육센터 부센터장은 “대학이 구축한 해양 실증 인프라와 산업체의 첨단 무인체계 기술이 결합해 새로운 해양 방산 협력 모델을 제시한 사례”라며 “해양모빌리티 해상 시험장을 중소기업과 스타트업도 활용할 수 있는 개방형 실증 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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