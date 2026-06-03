산 넘고 물 건너…화천 동촌리 주민들 투표장으로
1940년대 화천댐 건설로 육지 속의 섬이 된 강원도 화천군 파로호 동촌리 주민 2명도 소중한 한 표를 행사했다.
제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 오전 동촌1리 4반 주민 2명은 오전 8시40분쯤 동촌리에서 행정선을 타고 구만리 선착장으로 향했다.
30여분 동안 파로호를 가로질러 선착장에 도착한 뒤 다시 버스를 갈아타고 30분 거리의 풍산초교 투표소를 찾았다.
투표를 마친 뒤 같은 길을 되돌아와야 하는 만큼 왕복 이동 시간만 2시간이 훌쩍 넘는다.
이날 투표소를 찾은 권모(79) 할머니는 최근 넘어져 다리를 다쳤지만 투표를 포기하지 않았다.
권씨는 “60여년 동안 단 한 번도 투표를 거른 적이 없다. 몸은 불편하지만 소중한 권리인 만큼 꼭 투표해야 한다고 생각했다”고 말했다.
선거 때마다 동촌리 주민들은 단체로 배를 타고 투표소를 찾았다. 하지만 올해는 사전투표를 한 주민들이 늘고 마을 인구가 감소하면서 이날 본투표에 나선 주민은 2명에 그쳤다.
화천군 관계자는 “예전보다 주민 수가 줄었고 사전투표 참여로 올해는 본투표에 2명이 배를 이용했다”며 “교통 여건도 예전보다 좋아지면서 개별적으로 투표하는 주민들도 늘어난 것으로 보인다”고 설명했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사