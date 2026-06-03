“당신들이 지옥불로 집어넣은 것”…한화 사고 유족의 분노
한화 사고 사망자들, 이틀 만에 가족 품으로
“당신들이 얘기하는 관성과 타성에 의해 (근로자들을) 지옥불로 집어넣은 것 아니냐.”
한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고로 가족을 잃은 한 유족은 3일 회사 관계자들을 만난 자리에서 이같이 말했다.
또 다른 유족은 2018년과 이듬해 있었던 두 차례의 사고를 언급하면서 “지난번과 달라진 게 없다”고 질타하기도 했다. 그러면서 회사에 사고에 따른 책임과 재발 방지 대책을 요구했다.
이날 손재일 한화에어로스페이스 대표는 오전 10시쯤과 10시40분쯤 두 차례에 걸쳐 유가족들을 만났으며, 수차례 허리를 숙여 사죄의 뜻을 전했다.
그는 취재진과 만난 자리에서 “사고 수습에 최대한 노력하겠다”며 “유가족의 슬픔을 조금이라도 덜어드리도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
지난 1일 오전 10시59분쯤 대전 한화에어로스페이스 사업장에서는 폭발 사고가 발생해 근로자 5명이 숨졌으며, 경찰은 사고 발생 이틀 뒤인 3일 DNA 분석을 통해 사망자 신원 확인을 마친 뒤 시신을 유가족에게 인도했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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