“당신들이 지옥불로 집어넣은 것”…한화 사고 유족의 분노

한화 사고 사망자들, 이틀 만에 가족 품으로

손재일 한화에어로스페이스 대표가 3일 대전 유성구의 한 병원에서 폭발 사고 사망자 유가족들과 이야기를 나누고 있다. 연합뉴스

사고 수습에 최대한 노력하겠다”며 “

유가족의 슬픔을 조금이라도 덜어드리도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

경찰은 사고 발생 이틀 뒤인 3일 DNA 분석을 통해 사망자 신원 확인을 마친 뒤 시신을 유가족에게 인도했다.