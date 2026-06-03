2026고양국제꽃박람회, 유료 관람객 34만명…흥행 성공
화훼판매·산업 상담 모두 두 자릿수 성장
코로나19 이후 최고 수준 성과 달성
2026고양국제꽃박람회가 유료 관람객 34만명을 기록하며 화훼 판매와 산업 비즈니스, 지역경제 활성화 등 전 분야에서 코로나19 이후 최고 수준의 성과를 거뒀다.
재단법인 고양국제박람회재단은 2026고양국제꽃박람회가 약 34만명의 유료 관람객을 유치해 전년 대비 6.3% 증가했다고 3일 밝혔다.
재단은 기존 화훼 전시 중심 행사에서 벗어나 체류형·참여형 콘텐츠를 확대하며 ‘보는 박람회’에서 ‘머무르고 참여하는 박람회’로 전환한 전략이 관람객 증가와 현장 활성화로 이어진 것으로 분석했다.
특히 ‘펭수의 꽃놀이 정원’과 ‘추억의 골목정원’ 등 다양한 체험형 콘텐츠는 가족 단위 방문객과 MZ세대 유입 확대에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.
지역 상생과 화훼 판매 부문에서도 뚜렷한 성과를 거뒀다. 화훼판매장은 관람객 접근성을 높이기 위해 개방형 양방향 동선을 적용하고 지역 화훼농가와 연계한 콘텐츠를 강화했다.
그 결과 화훼판매장 매출은 전년 대비 101% 증가하며 두 배 이상의 성장세를 기록했고, 지역 농가 소득 증대에도 기여한 것으로 평가됐다.
산업·비즈니스 분야 성장도 두드러졌다. 비즈니스 상담 건수는 지난해 70건에서 올해 145건으로 107.1% 증가했으며, 상담액 역시 전년 대비 48.2% 늘었다.
재단은 해외 바이어 초청과 국내외 화훼 관계자 간 교류 확대를 통해 화훼 산업의 실질적인 비즈니스 성과 창출에 기여했다고 설명했다.
체험형 콘텐츠 운영 성과도 눈에 띄었다. 오감 만족형 체험 프로그램을 확대하면서 관람객 참여를 높인 결과 체험 콘텐츠 총수익은 전년 대비 68.9% 증가했다. 이는 관람객들의 체험·교육·참여형 프로그램 소비가 확대된 데 따른 결과로 분석된다.
교통과 도시 활성화 측면에서도 긍정적인 효과가 확인됐다. 행사 기간 지하철 이용객은 전년 대비 약 6.3% 증가했으며, 외부 방문객 유입 확대를 통해 일산호수공원과 인근 상권 활성화에도 기여한 것으로 나타났다.
재단은 이번 박람회가 관람객 유치뿐 아니라 현장 소비, 산업 상담, 콘텐츠 수익, 대중교통 활성화 등 복합적인 경제 효과를 창출하며 ‘고양형 화훼·MICE 융합 모델’로서의 가능성을 보여줬다고 설명했다.
이창현 고양국제박람회재단 대표이사는 “2026고양국제꽃박람회를 통해 약 1280억원 규모의 경제유발효과가 있을 것으로 전망한다”며 “외부 전문기관의 성과 분석 연구용역과 재단 자체 분석 결과를 종합해 향후 글로벌 경쟁력 강화와 박람회 운영 고도화 전략 수립에 적극 활용하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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