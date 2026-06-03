첫 통합 시장 선출 전남광주, 110세 어르신도 한 표

광주 동구 최고령 유권자 김정자 어르신 투표

“100세 넘은 나도 투표” 아침부터 투표 행렬

광주 동구 최고령 유권자인 김정자(110) 어르신이 6·3지방선거 당일인 3일 오전 광주 동구 계림1동 제2투표소에서 투표하고 있다. 뉴시스

첫 통합 특별시장을 선출하는 전남광주에서 110세 어르신이 소중한 한 표를 행사하는 등 6·3지방선거 투표일에도 투표 열기가 이어졌다.



3일 오전 광주 동구 계림1동 제2투표소에는 동구 지역 최고령 유권자인 김정자(110) 어르신이 투표에 나섰다.



장수 노인들에게 지급되는 청려장을 짚은 채 딸과 함께 천천히 투표장에 들어선 김 어르신은 이날 투표 참관인과 취재진에게 미소를 지어 보이는 등 시종일관 정정한 모습을 보였다.



신분 확인을 마치고 선거인명부에 직접 이름을 적은 김 어르신은 딸의 부축을 받아 기표소에서 소중한 한 표를 행사했다.



김 어르신의 가족은 1915년 생인 어르신이 1963년 치러진 제5대 대통령선거에서 처음 투표한 이후 지금까지 단 한 번도 투표권을 포기한 적 없다고 했다.





제9회 전국동시지방선거 본투표날인 3일 오전 광주 상무2동 제2투표소(쌍촌종합사회복지관)에서 유권자들이 본인확인을 거친 후 투표 용지를 받고 있다. 뉴시스

초대 통합 특별시장을 선출하는 전남광주에선 이날 이른 아침부터 투표 행렬이 이어졌다. 불편한 몸을 이끌고 온 유권자부터 손을 맞잡고 투표장을 찾은 노부부까지 시민들은 더 살기 좋은 지역을 위해 투표에 동참했다고 밝혔다. 광주 북구 운암동에 거주하는 30대 유권자는 이날 “전남광주 통합에 대한 기대가 크다”며 “초대 통합 특별시장이 일자리고 많고, 더 잘 사는 지역을 만들어주길 바란다”고 강조했다.



이날 오후 1시 기준 사전투표율을 합산한 전남광주 투표율은 50.6%로, 전북(52.2%), 강원(51.9%)에 이어 전국에서 세번째로 높았다. 지역에선 전남 신안군이 76.3%로 투표율이 가장 높았으며, 광주 광산구는 41.3%로 가장 낮은 투표율을 기록했다.



지방선거 본 투표는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 광주 359곳·전남 785곳 등 지역 내 투표소 1144곳에서 치러진다. 선거인 수는 광주 118만9519명·전남 155만8206명 등 총 274만7725명이다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 첫 통합 특별시장을 선출하는 전남광주에서 110세 어르신이 소중한 한 표를 행사하는 등 6·3지방선거 투표일에도 투표 열기가 이어졌다.3일 오전 광주 동구 계림1동 제2투표소에는 동구 지역 최고령 유권자인 김정자(110) 어르신이 투표에 나섰다.장수 노인들에게 지급되는 청려장을 짚은 채 딸과 함께 천천히 투표장에 들어선 김 어르신은 이날 투표 참관인과 취재진에게 미소를 지어 보이는 등 시종일관 정정한 모습을 보였다.신분 확인을 마치고 선거인명부에 직접 이름을 적은 김 어르신은 딸의 부축을 받아 기표소에서 소중한 한 표를 행사했다.김 어르신의 가족은 1915년 생인 어르신이 1963년 치러진 제5대 대통령선거에서 처음 투표한 이후 지금까지 단 한 번도 투표권을 포기한 적 없다고 했다.투표를 마친 김 어르신은 청년들에게 당부도 전했다. 김 어르신은 “젊은 사람들이 놀지 않고 좋은 직장에 취업할 수 있길 바란다. 지방정부가 적극 나서 해결해주길 바란다”며 “100세가 넘은 나도 투표에 나선다. 우리나라를 위해서라면 젊은이를 비롯한 시민 모두가 투표에 참여하길 바란다”고 말했다.초대 통합 특별시장을 선출하는 전남광주에선 이날 이른 아침부터 투표 행렬이 이어졌다. 불편한 몸을 이끌고 온 유권자부터 손을 맞잡고 투표장을 찾은 노부부까지 시민들은 더 살기 좋은 지역을 위해 투표에 동참했다고 밝혔다. 광주 북구 운암동에 거주하는 30대 유권자는 이날 “전남광주 통합에 대한 기대가 크다”며 “초대 통합 특별시장이 일자리고 많고, 더 잘 사는 지역을 만들어주길 바란다”고 강조했다.이날 오후 1시 기준 사전투표율을 합산한 전남광주 투표율은 50.6%로, 전북(52.2%), 강원(51.9%)에 이어 전국에서 세번째로 높았다. 지역에선 전남 신안군이 76.3%로 투표율이 가장 높았으며, 광주 광산구는 41.3%로 가장 낮은 투표율을 기록했다.지방선거 본 투표는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 광주 359곳·전남 785곳 등 지역 내 투표소 1144곳에서 치러진다. 선거인 수는 광주 118만9519명·전남 155만8206명 등 총 274만7725명이다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지