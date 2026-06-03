“살기 좋은 동네 되길”… 소중한 한 표 행사한 서울시민들
제9회 전국동시지방선거 본투표 날인 3일 서울 지역 유권자들은 차분한 분위기 속에 소중한 한 표를 행사했다. 시민들은 “당선자들이 말보다 행동으로 좋은 정책을 시행해 살기 좋은 동네를 만들어 줬으면 좋겠다”고 입을 모았다.
이날 오전 10시쯤 서울 영등포구 문래자이아파트 경로당에 마련된 투표소에는 긴 줄이 늘어서 있었다. 지팡이를 짚은 백발의 노인부터 가방을 멘 20대 청년까지, 주민들은 25도를 넘나드는 무더운 날씨에도 앞으로 4년간 지역을 이끌 일꾼을 뽑기 위해 기다렸다.
투표를 마치고 나온 시민들은 저마다의 바람을 밝혔다. 김종길(71)씨는 “재개발·재건축이 잘 됐으면 좋겠다. 나는 집이 있지만 아들 부부를 보니 젊은이들이 집을 구하기 힘들어하더라”며 “서울에는 아파트가 더 많이 필요하다”고 말했다.
유치원생 딸 손을 투표소를 찾은 부부도 있었다. 부인 40대 백모씨는 “어린 딸을 키우다 보니 우리 사회가 더 안전해졌으면 좋겠다는 생각을 자주 한다”며 “안전한 동네를 만드는 데 강점이 있어 보이는 후보에게 투표했다”고 말했다. 남편 40대 김모씨는 “공약은 다 좋다. 당선자들이 행동으로 결과를 보여줬으면 좋겠다”고 말했다.
서울 마포구 레드로드예술실험센터에 마련된 투표소 앞에서 만난 대학생 김모(23)씨는 “범죄 이력이 없는 후보를 뽑았다”며 “범죄 경력이 있는 사람이 정책을 만드는 것이 꺼려진다”고 말했다. 30대 박모씨는 “뽑아야 하는 후보가 많아서 공약을 일일이 살펴볼 수 없어 아쉬웠다”고 말했다.
서울에서는 유권자 831만여명이 서울시장과 교육감, 구청장, 시의원, 구의원 등 지역 일꾼을 뽑게 된다. 오후 1시 기준 서울 지역 투표율은 46.1%다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사