동해시 전천축제‧라벤더 사전축제 동시 개최
강원도 동해시가 강과 꽃, 도심과 산업 유산을 잇는 두 개의 축제로 시민과 관광객을 맞는다.
시는 5∼7일 전천 일원에서 제13회 전천축제를, 같은 기간 무릉별유천지 일원에서는 2026 무릉별유천지 라벤더 사전축제가 각각 열린다고 3일 밝혔다.
도심 속 하천 공간인 전천과 과거 석회석 폐광지를 문화 관광지로 재생한 무릉별유천지를 각각 무대로 펼쳐지며 동해시만의 자연, 산업재생, 감성 관광 콘텐츠를 함께 경험할 수 있는 것이 특징이다.
북평동축제추진위원회가 주관하는 제13회 전천축제가 5일부터 7일까지 전천 잔디광장과 북평교∼전천교 구간에서 개최된다.
5일 전천축제 전야제에서는 무예단 공연과 색소폰 연주, 초청가수 공연, 불꽃놀이가 펼쳐진다. 6일부터는 페달카약대회와 그림그리기대회, OX퀴즈, 소망캡슐 띄우기 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램이 진행된다.
무릉별유천지에서는 ‘2026 라벤더축제’ 본행사에 앞서 사전축제가 열린다.
이번 사전축제는 13~21일 열리는 본 축제에 앞서 라벤더 정원과 채광 절벽, 호수를 연결한 감성 산책길 등을 미리 경험할 수 있도록 마련됐다. 산업유산이 관광명소로 재탄생한 공간의 매력을 선보인다.
라벤더축제는 2만㎡ 규모에 조성된 드넓은 라벤더 정원이 핵심이다.
보라색 물결처럼 이어진 라벤더 정원 사이를 거닐다 보면 마치 시간이 멈춘 듯한 고요한 행복에 빠져든다.
라벤더 너머로는 에메랄드빛 호수가 잔잔히 펼쳐진 풍경은 그림 속 한 장면처럼 몽환적이고 낭만적인 분위기를 자아낸다.
두 축제는 각각 도심 속 시민축제와 산업 유산 기반 감성 관광 축제라는 서로 다른 매력을 지니고 있으면서도 시민 참여와 공간 재생이라는 공통된 도시 이야기를 담고 있다.
정하연 홍보감사담당관은 “전천에서는 시민들의 생활 속 축제를, 무릉별유천지에서는 산업 유산이 문화관광으로 재탄생한 동해시의 변화를 함께 느낄 수 있을 것”이라며 “6월 동해가 가진 초여름 감성과 축제 분위기를 시민과 관광객들이 함께 즐기길 바란다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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