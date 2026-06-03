찬 지하해수로 키우는 제주 찰광어, 종자 국산화 성공
차가운 지하해수를 이용해 제주에서만 생산되는 ‘찰광어’가 국내 기술로 처음 종자 생산에 성공했다.
제주도 해양수산연구원은 찰광어 수정란 생산기술을 확보해 국산화 기반을 마련했다고 3일 밝혔다.
터봇으로도 불리는 찰광어는 20도 이하의 수온에서 생육하는 냉수성 어종이다. 우리나라에서는 2010년부터 제주에서만 생산되고 있다. 육지부에서는 하절기 고수온으로 양식이 어렵지만 제주에서는 지하해수 찬물을 양식장으로 끌어와 연중 사육이 가능하다.
유럽산 가자미류에 속하는 찰광어는 일반 광어보다 육질이 더 찰지고 단단해 미국·캐나다·동남아시아 등지에서 인기가 높다. 매년 수출량이 증가하고 있다.
그러나 지금까지는 국내산 종자 개발이 이뤄지지 않아 중국에서 연 100만 마리 규모의 종자를 수입해왔다.
도 해양연구원은 일반 광어류 생산에 편중된 제주 양식산업의 품종 다양화를 위해 2023년부터 찰광어 종자 국산화를 추진해왔다.
올해 두 개 종자 생산업체에 수정란을 분양한 결과 모두 생산에 성공했다.
연구원은 앞으로 도내 20여개 찰광어 양식장에 국산 종자를 보급해 양식어가의 경제적 부담을 줄이고 대외 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.
또한 우량 친어(어미 물고기) 선발, 성 성숙 유도 조건 정립, 산란시기 조절, 초기 자어 사육기술 등 종자 생산 과정의 안정화를 위한 연구도 지속할 예정이다.
연구원 관계자는 “연구원의 수정란 공급과 양식어가의 종자 생산 역량을 긴밀히 결합해 공급망을 안정시키고 양식 품종 다변화를 완성해 나가겠다”고 말했다.
한편 제주에서 산업적으로 양식되는 주요 품종은 광어, 조피볼락, 굴, 전복 등이다. 이 가운데 광어가 전체 어류양식 생산량의 90% 이상을 차지한다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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