‘노란봉투법’ 폭풍 전야… 울산 상공계 ‘초긴장’
울산 제조업을 이끄는 양대 축인 조선과 자동차 업계의 올해 임금 및 단체협약(임단협) 교섭이 본격화되면서 산업계가 폭풍 전야에 놓였다.
올해는 ‘노란봉투법(개정 노동조합법)’ 시행 이후 원청과 하청 노조가 동시에 교섭을 추진하는 첫해인 만큼, 여느 때보다 치열한 노사 공방이 예상되기 때문이다.
3일 울산 노동계 등에 따르면 HD현대중공업 노사는 지난 2일 올해 임단협 교섭을 위한 상견례를 갖고 본격적인 레이스에 돌입했다. 노사는 오는 9일 1차 교섭을 시작으로 매주 2회씩 집중 논의를 이어갈 계획이다.
앞서 HD현대중공업 노조는 호봉승급분을 제외한 기본급 14만 9600원 인상, 상여금 100% 인상, 영업이익의 최소 30% 성과 공유 등을 담은 요구안을 사측에 전달했다. 이와 함께 AI(인공지능) 기술 도입에 따른 고용안정 대책 마련 등 미래 지향적인 의제도 테이블에 올렸다.
올해 교섭의 최대 변수는 단연 ‘노란봉투법’ 시행에 따른 하청 노조와의 교섭 여부다.
원청인 HD현대중공업이 하청 노조인 현대중공업사내하청지회와도 마주해야 할 가능성이 커졌기 때문이다.
특히 사내하청지회가 원청 노조인 현대중공업지부 산하 조직인 만큼, 이들이 강력한 ‘원·하청 연대 전선’을 구축해 사측을 압박할 것이라는 관측 지배적이다.
하청 노조는 현재 원청과 동일한 수준의 임금 등을 요구하고 있다.
지난해 임금협상 과정에서 4차례의 전면 파업과 11차례의 부분 파업을 겪으며 홍역을 치렀던 HD현대중공업 사측은, 올해 하청 노조 리스크까지 얹어지며 향후 협상 과정에서 상당한 난항을 겪을 것으로 보인다.
이러한 긴장감은 자동차 업계도 마찬가지다. 현대자동차 노사 역시 이미 한 달째 팽팽한 줄다리기를 이어가고 있다.
현대차 노사가 ‘당기순이익 30% 성과급 지급’을 두고 마찰을 빚고 있는 가운데 금속노조 소속 10개 하청지회까지 현대차를 상대로 일제히 교섭을 요구하고 나섰기 때문이다.
과거 법적 한계와 소외 속에 고립됐던 하청 노조의 투쟁은 올해 ‘개정 노조법’을 발판 삼아 원·하청 연대 전선으로 진화했다.
이로 인해 사측으로서는 ‘원청’과 ‘하청’이라는 양대 노조를 동시에 상대해야 하는 전례 없는 압박을 안게 됐다.
울산상공회의소 관계자는 “노사가 글로벌 경쟁력 유지를 위해 한발씩 양보하는 지혜가 절실한 시점”이라고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사