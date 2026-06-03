“정부 견제 vs 정부에 힘 보태야” 충남 표심 각양각색
제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일 본투표 날인 3일 충남 지역 유권자들은 이른 아침부터 투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.
이날 오전 8시쯤 충남 공주시 학봉초등학교에 마련된 반포면 제2투표소에는 투표하려는 주민들의 발길이 드문드문 이어졌다.
텃밭을 일구러 가기 전 투표소를 방문했다는 어르신과 두 손을 맞잡고 투표소로 향하는 노부부 등 투표소를 찾은 유권자 다수는 고령층이었다. 선거사무원들은 투표소에 도착한 유권자들에게 등재번호를 물은 뒤 줄을 세우고 투표 용지를 배부했다.
유권자들은 도지사와 교육감, 재·보궐 선거 등의 투표용지를 받아 기표한 뒤 투표함에 넣고, 이어 군의원 등의 투표용지를 추가로 받아 투표했다.
투표를 마치고 나온 학봉리 주민 조종찬(68) 씨는 “공주에 많은 문화유적지들을 방치하지 않고 관리할 수 있는 후보들을 뽑았다”며 “누가 당선되든 공주시와 우리 마을을 위해 열심히 일했으면 좋겠다”고 말했다.
한 유권자는 정부와 여당에 대한 균형 잡힌 견제가 필요하다며 투표한 소감을 밝혔다. 반포면행정복지센터에서 투표한 김모(61) 씨는 “다수당인 여당과 정부를 견제해야 한다는 생각으로 투표했다”며 “충남도지사든, 공주시장이든 당선자들은 초심을 잃지 않고 선거운동 때 보였던 낮은 자세로 임하길 바란다”고 강조했다.
반면 출범 1년을 맞은 정부에 힘을 실어줘야 한다는 유권자도 있었다. 금산군 복수면에 거주하는 전모(70) 씨는 “야당이 바뀌어야 하는데 내란 세력이 여전히 살아있어 아직도 정신을 못차리고 있다”며 “현 정부가 잘하는 만큼 힘을 실어줘야 한다는 생각에 투표로 힘을 보탰다”고 말했다.
투표소에 들어가기 전 휴대전화로 각 후보들의 공약을 확인한 뒤 입장하는 유권자도 눈에 띄었다. 금산군 금산읍 금산동초등학교에서 투표를 마치고 나온 최모(45) 씨는 “실천 가능한 공약을 내세우고 지역 발전을 위해 열심히 일할 만한 후보를 뽑았다”며 “당선돼서 꼭 공약을 이행하고 남을 깎아내리기보단 융합하고 화합하는 모습을 보이길 바란다”고 강조했다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 12시 기준 충남 투표율은 20.2%로 나타났다. 유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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