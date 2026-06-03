110세 할머니의 당부 “100세 넘은 나도 투표, 모두 참여하길”
1963년부터 ‘투표 개근’
6·3지방선거 당일인 3일 오전 광주 계림1동 제2투표소에서는 한 할머니의 등장이 눈길을 끌었다. 주인공은 올해 110세가 된 김정자 할머니. 광주 동구 최고령 유권자인 그는 딸과 함께 투표소를 찾았다.
김 할머니는 미소 띤 얼굴로 취재진을 바라본 뒤 신분 확인을 마쳤고, 투표용지를 받은 다음엔 딸의 부축을 받으며 기표소로 향했다. 투표함에 투표용지를 넣을 땐 “대한민국이 좋은 나라가 되게 해 달라”고 기도하는 모습도 보였다.
1915년 12월 21일에 태어난 김 할머니는 1963년 10월 15일 치러진 제5대 대통령선거를 시작으로 지금까지 단 한 차례도 투표를 거른 적이 없다. 이날도 그는 얼른 투표소에 가자면서 가족들을 보챘다고 한다.
김 할머니는 “젊은 사람들이 놀지 않고 좋은 직장에 취업할 수 있길 바란다”며 “지방정부가 적극 나서 해결해주길 바란다”고 당부했다.
그러면서 “100세가 넘은 나도 투표에 나선다”며 “우리나라를 위해서라면 젊은이를 비롯한 시민 모두가 투표에 참여했으면 한다”고 덧붙였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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