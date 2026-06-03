110세 할머니의 당부 “100세 넘은 나도 투표, 모두 참여하길”

1963년부터 ‘투표 개근’

광주 동구 최고령 유권자인 김정자 할머니가 3일 광주 동구 계림1동 제2투표소에서 투표를 마친 뒤 취재진에게 소회를 밝히고 있다. 뉴시스

김정자 할머니가 투표하는 모습. 뉴시스

1963년 10월 15일 치러진 제5대 대통령선거를 시작으로 지금까지 단 한 차례도 투표를 거른 적이 없다.

이날도 그는 얼른 투표소에 가자면서 가족들을 보챘다고 한다.

젊은 사람들이 놀지 않고 좋은 직장에 취업할 수 있길 바란다”며 “

지방정부가 적극 나서 해결해주길 바란다”고 당부했다.

100세가 넘은 나도 투표에 나선다”며 “

우리나라를 위해서라면 젊은이를 비롯한 시민 모두가 투표에 참여했으면 한다”고 덧붙였다.