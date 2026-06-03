포장 스티로폼 다시 가전 속으로… 삼성, 에어컨·공기청정기 적용
삼성전자, 스티로폼 재활용 신소재 내장재로 적용
UL로부터 환경성 검증 획득
올해 165t 폐스티로폼 재활용 예정
삼성전자가 가전제품 포장용 스티로폼을 재활용한 신소재를 에어컨과 공기청정기의 내장재에 적용했다고 3일 밝혔다. 이를 통해 글로벌 인증 기관 ‘UL 솔루션즈’로부터 환경성 주장 검증(ECV) 인증을 받았다.
삼성전자는 냉장고·세탁기 등 가전제품을 설치하고 남은 포장용 스티로폼을 수거해 선별 및 제조 공정을 거쳐 기존 소재와 동일한 품질의 플라스틱 혼합 신소재로 재탄생시켰다. 포장용 스티로폼은 오염도가 낮고 냄새와 유해 물질이 적어 재활용 소재로 활용하기에 적합하다는 게 삼성전자 설명이다.
혼합 신소재는 국내에서 생산되는 ‘비스포크 인공지능(AI) 무풍콤보 갤러리’ 에어컨과 ‘인피니트 AI 공기청정기’의 내장재에 활용됐다. 이에 UL 솔루션즈는 재활용 소재 함유율 10%에 대한 ECV 인증을 부여했다.
삼성전자가 올 한해 재활용 예정인 폐스티로폼은 총 165t으로, 이를 부피로 환산하면 약 5500㎥(1663평)에 달한다.
앞서 삼성전자는 지난 1월에도 폐유리를 재활용한 복합 섬유 소재를 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’의 외부 세탁조에 적용해 ECV 인증을 획득했다. 또 폐식용유를 재활용한 소재를 냉장고 수납장에 적용하는 등 새로운 재활용 소재 개발을 이어가는 중이다. 폐세탁기 통 등을 활용한 재활용 소재 개발도 추진하고 있다.
문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “다양한 재활용 소재를 개발해 냉장고 세탁기 에어컨 등 제품 전반으로 적용을 확대하고 있다”며 “앞으로도 지속 가능한 소재 개발을 통해 환경 부담을 줄이고 자원순환을 확대하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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