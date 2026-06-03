포장 스티로폼 다시 가전 속으로… 삼성, 에어컨·공기청정기 적용

삼성전자, 스티로폼 재활용 신소재 내장재로 적용

UL로부터 환경성 검증 획득

올해 165t 폐스티로폼 재활용 예정

폐스티로폼 재활용 신소재가 적용된 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 에어컨을 조립하는 모습. 삼성전자 제공

삼성전자가 올 한해 재활용 예정인 폐스티로폼은 총 165t으로,

이를 부피로 환산하면 약 5500㎥(1663평)에 달한다.

앞서 삼성전자는 지난 1월에도 폐유리를 재활용한 복합 섬유 소재를 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’의 외부 세탁조에 적용해 ECV 인증을 획득했다. 또

폐식용유를 재활용한 소재를 냉장고 수납장에 적용하는 등 새로운 재활용 소재 개발을 이어가는 중이다.

폐세탁기 통 등을 활용한 재활용 소재 개발도 추진하고 있다.