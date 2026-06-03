“왜 투표용지를 덜 줘”…투표소 곳곳 소란
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일, 경기 남부지역 곳곳의 투표소에서 소란과 항의 등 크고 작은 사건이 잇따라 발생했다.
경기남부경찰청에 따르면 이날 투표가 시작된 오전 6시부터 오전 10시까지 관내에서 총 17건의 선거 관련 112 신고가 접수됐다. 유형별로는 투표소 내 소란이 8건으로 가장 많았고, 투표지 촬영 및 훼손 1건, 부정투표 의심 1건, 기타 7건 등으로 집계됐다.
주요 사례를 보면, 이날 오전 9시41분쯤 화성시 병점동의 한 투표소에서 “한 남성이 내부 촬영을 하고 있다”는 신고가 접수돼 경찰이 현장 상황을 파악 중이다.
이에 앞서 오전 8시32분쯤에는 하남시 감일동의 한 투표소에서 “투표용지를 잘못받았다”고 주장하는 유권자 A씨의 거센 항의가 이어져 경찰이 출동하는 소동이 빚어졌다. 이번 지방선거에서는 투표용지를 4장과 3장 등 총 7장 배부하는데, A씨는 자신은 6장만 받았다고 이의를 제기한 것으로 알려졌다.
다행히 항의 과정에서 폭행 등 물리적 충돌은 발생하지 않았으며, 선거관리위원회가 정확한 경위를 조사하고 있다.
또한 오전 7시46분쯤 경기 광주시 신현동의 한 투표소에서는 “부정선거 같은 일이 일어났다”는 112 신고가 들어왔다. 해당 사건은 투표사무원이 유권자 B씨에게 “투표 용지를 왜 2장만 넣냐”고 물어보며 실랑이가 벌어진 것으로 파악됐다. 확인 결과 B씨는 전산상 정상적으로 투표용지를 수령해 투표한 것으로 나타났으나, 선관위가 추가적인 사실관계를 확인 중이다.
경기남부지역에 마련된 투표소는 총 2397곳이다. 경찰은 선거일 우발 상황에 대비해 기동대 10개 중대 등 750여명의 병력을 일선 경찰서별로 분산 배치했다. 이와 함께 지역 경찰 4800여명을 투입해 각 투표소 주변을 2시간 간격으로 연계 순찰하고 있다.
한편, 제9회 전국동시지방선거 본투표는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 주민등록지 기준 지정된 투표소에서 진행된다. 내 투표소 위치는 각 가정으로 배달된 투표 안내문이나 중앙선관위 홈페이지, 주요 포털사이트 등을 통해 확인할 수 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사